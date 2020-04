Goldpreis zeigt gemischte Entwicklungen

Obgleich es schien, als habe Gold am Donnerstag etwas Aufmerksamkeit erhalten, so verzeichnete das gelbe Edelmetall eher gemischte Entwicklungen, während die COVID-19-Pandemie Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum hat und Schockwellen durch die Finanzmärkte schickte, so berichtet MarketWatch "Es gibt keine klaren Richtungssignale in dieser Phase, während Gold sich einer Reihe gemischter Fundamentaldaten gegenübersteht. Investoren sind um die Möglichkeit besorgt, dass Zentralbanken ihre Käufe reduzieren werden, während zeitgleich auch die Schmuck- und industrielle Nachfrage zurückgehen könnten", so Carlo Alberto De Casa von ActivTrades."Sie sind unsicher, ob die Investitionsnachfrage stark genug wachsen wird, um diesen Verlust auszugleichen", so De Casa. Doch die "große Liquiditätsspritze", die Zentralbank vorbereiten, sei nicht vollständig eingepreist und könnte sich in den nächsten Monaten als unterstützendes Element für die Bullionpreise erweisen.© Redaktion GoldSeiten.de