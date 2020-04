Gold wird weiterhin wichtige Rolle spielen; Volatilität bleibt hoch

Die Vereinigten Staaten verzeichneten letzte Woche eine rekordverdächtige Zahl an Arbeitslosen, so berichtet Investing.com . Zeitgleich wütet die COVID-19-Pandemie noch immer und bringt die Wirtschaftsaktivität zum Stillstand.Investoren zieht es, während der Aktienmarkt fällt, zum gelben Edelmetall, das als sicherer Hafen angesehen wird. Doch Gold verlor zur asiatischen Aktienmarkteröffnung etwas von seinem Glanz."Je länger sich diese Sache hinzieht, desto schlimmer wird die Situation langfristig. Gold ist ein Vermögenswert, der sich angesichts dieser Turbulenzen gut entwickeln sollte; mit all dem Geld, das gedruckt wird, um die Auswirkungen des Virus zu bekämpfen und die Zinsen, die auf null gesenkt wurden", meint Bob Haberkorn von RJO Futures."Wir denken, dass Gold in den nächsten Monaten angesichts dieser Turbulenzen wahrscheinlich weiterhin eine wichtige Rolle in Investorallokationen spielen wird. Doch die Volatilität wird hoch bleiben", meint auch Edward Meir von ED&F Man Capital Markets.© Redaktion GoldSeiten.de