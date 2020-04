Entscheidungsträger müssen großzügiger mit Hilfsprogrammen sein

Vorsitzender der Minneapolis Federal Reserve, Neel Kashkari, der dabei half, die US-Wirtschaft aus der letzten Krise zu manövrieren, erklärte, dass politische Entscheidungsträger weniger wählerisch dabei sein sollten, diejenigen auszuwählen, denen geholfen werden soll, so berichtet CNBC Kashkari war der Architekt des Troubled Asset Relief Program im Jahr 2008, erkläre jedoch, dass die Entscheidungen, das Kapital von 400 Milliarden Dollar zu verteilen, "zu zielgerichtet" stattgefunden hätten, da man vermeiden wollte, Leute zu retten, die es nicht verdient hatten."Wir halfen nicht sonderlich vielen Immobilienbesitzer", meinte er und vertritt nun einen aggressiveren Ansatz, der sich lohnen solle, sobald die Coronavirus-Krise eingedämmt sei."Wir müssen im Zweifel lieber zu großzügig sein und so viel Unternehmen helfen wie möglich, so viel kleinen Organisationen wie möglich, damit sie ihre Arbeiterschaft erhalten können", erklärte Kashkari. "Es ist besser, die Arbeiter an einem ihrer Unternehmen zu halten, damit wir die Wirtschaft direkt wieder einschalten können, wenn die Krise überstanden ist, anstatt sie neu organisieren zu müssen."© Redaktion GoldSeiten.de