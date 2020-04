CME Group: Handelsvolumen im März & Q1 2020

Die CME Group , die auch die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte kürzlich die neusten Zahlen zum Handelsvolumen im März 2020. Somit verzeichnete die CME Group im dritten Monat des Jahres ein Volumen von durchschnittlichen 32,1 Millionen Kontrakten im Monat, 68% mehr als im Vorjahreszeitraum.Im ersten Quartal lag die Durchschnittszahl der täglichen Kontrakte bei 27 Millionen, 45% mehr als im ersten Quartal 2019. Außerdem wurden im März am Tag 920.000 Metallkontrakte gehandelt, ein Anstieg von 55% im Vergleich zum März 2019.Im ersten Quartal belief sich die Anzahl gehandelter Metallkontrakte am Tag auf 889.000 Kontrakte, 58% mehr als in Q1 2019. Des Weiteren handelte man im März am Tag durchschnittlich 471.000 Gold-Futureskontrakte.© Redaktion GoldSeiten.de