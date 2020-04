Euro Manganese Inc. veröffentlicht aktuelle Informationen zu COVID-19

VANCOUVER, 03. April 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) („EMN“ oder das „Unternehmen“) veröffentlicht aktuelle Informationen über seinen Betrieb und die Maßnahmen zur Risikoeindämmung für das Chvaletice Manganprojekt in der Tschechischen Republik sowie über die Auswirkungen der andauernden COVID-19-Pandemie.Marco Romero, CEO von EMN, erklärte: „Bis heute sind weder im Unternehmen noch in seinem Netzwerk von Beratern und Auftragnehmern irgendwelche Fälle einer Erkrankung mit COVID-19 aufgetreten. Unser Projekt bleibt davon weitgehend unberührt. Unter den gegebenen Umständen geht es uns gut. Für unser Unternehmen hat die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, Berater, Auftragnehmer und der Anwohner der Gemeinde oberste Priorität. Wir überwachen die Situation im Zusammenhang mit Covid-19 aktiv und reagieren darauf. Wir nehmen diese Gesundheitskrise sehr ernst und sind besonders vorsichtig. Wir befolgen alle geltenden Regeln und Richtlinien.“„Unser Unternehmen ist entschlossen. Wir setzen unsere wichtige Arbeit mit Bedacht fort, um den Erwartungen, Zeitplänen und Bedürfnissen unserer potenziellen Kunden gerecht zu werden. Wir wissen, dass unser Projekt für die Tschechische Republik, für Europa und für unsere Kunden wichtig ist.“1) Laufende Gespräche und Verhandlungen mit potenziellen Kunden sowie mit strategischen und Finanzpartnern, darunter auch jene, die mit der Finanzierung des Projekts und der vorgeschlagenen Demonstrationsanlage zusammenhängen,2) Aushandlung von wertschöpfenden betrieblichen, finanziellen und kommerziellen Vereinbarungen,(3) die Vorbereitung der Machbarkeitsstudie und,4) besonders wichtig, die Fertigstellung unserer Einreichungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), wobei als nächster Schritt im 2. Quartal 2020 die Abgabe der Anmeldung des UVP-Projekts (Projektbeschreibung) erfolgen wird.„Unser gesamtes Team arbeitet von zu Hause aus und alle gemeinsamen Aktivitäten finden online statt. Wir sind gut mit effizienter moderner Kommunikations- und Informationstechnologie ausgestattet“, sagte Romero.„Wir befinden uns glücklicherweise in einer Phase unseres Projekts, in der die meiste Arbeit aus der Ferne durchgeführt werden kann. Wir haben bereits vier Jahre sehr umfangreicher Feldarbeiten und Studien auf dem Gelände des Chvaletice Manganprojekts abgeschlossen, lange bevor solche Aktivitäten aufgrund der strengen Eindämmungsvorschriften für COVID-19, die jetzt in der Tschechischen Republik in Kraft sind, schwierig bis unmöglich geworden wären. Das Engineering und die Labortestarbeiten für unsere Machbarkeitsstudie schreiten in China weiter voran, wo unsere Dienstleister nach einer Unterbrechung von fast zwei Monaten ihre Arbeit wieder aufgenommen haben.„Wir haben die Ausgaben stark gestrafft und konzentrieren unsere Anstrengungen und Ressourcen auf unternehmenskritische Aktivitäten, um die oben genannten wichtigen, kurzfristigen Entwicklungsmeilensteine zu erreichen. Wir bleiben produktiv und kommen mit der vorliegenden Arbeit zufriedenstellend voran. Aktivitäten, die weniger zeitkritisch oder von strategischer Natur sind, wurden ausgesetzt. Die geplante Entwicklung der Demonstrationsanlage in Chvaletice wurde vorerst zurückgestellt.“„Wir sind zuversichtlich, dass die Maßnahmen, die wir umsetzen, uns ermöglichen werden, ein angemessenes Fortschrittstempo beizubehalten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die Entwicklung dieses wichtigen Projekts zum Wohle unserer Aktionäre und aller Beteiligten beschleunigen können, sobald wir diese globale Gesundheitskrise überwunden haben.“EMN wird regelmäßig über den Fortschritt und den Zeitplan für die Projektentwicklung informieren.Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Mineralrohstoffunternehmen, dessen Hauptaugenmerk der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts in der Tschechischen Republik gilt. Das Projekt widmet sich dem Recycling alter Bergbauabraumhalden, die Europas größte Manganlagerstätte enthalten, und wird zu einer Umweltsanierung dieses Standortes führen. Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMN hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Anbieter von nachhaltig produzierten ultrahochreinen Manganprodukten für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und für Hersteller von Spezialstahl, High-Tech-Chemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.Diese Ankündigung wurde durch den CEO von Euro Manganese Inc. zur Freigabe genehmigt.Marco A. Romero, President & CEO+1 (604)-681-1010 ext. 101Fausto Taddei, Vice President, Corporate Development & Corporate Secretary+1 (604)-681-1010 Durchwahl 105E-Mail: info@mn25.caWebsite: www.mn25.caAnschrift des Unternehmens:1500 – 1040 West Georgia StreetVancouver, British Columbia,Canada, V6E 4H8Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ oder „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder die tatsächliche Performance des Unternehmens, seiner Projekte oder die tatsächlichen Branchenergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder der künftigen Performance abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z.B. „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „beabsichtigt“, „erwartet“, „glaubt“, „plant“, „antizipiert“, „schätzt“, „geplant“, „prognostiziert“, „vorhersagt“ und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“. Solche zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen umfassen, ohne Einschränkung, Aussagen bezüglich: der betrieblichen oder finanziellen Auswirkungen, die sich aus dem Ausbruch von COVID-19 ergeben; der Wirksamkeit von Präventivmaßnahmen und Notfallplänen, die das Unternehmen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eingeführt hat, insbesondere soziale Distanzierung, ein Verbot nicht wesentlicher Reisen, Pläne zur Geschäftskontinuität und Bemühungen zur Eindämmung von Unterbrechungen der Lieferkette; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsgesetzgebung oder andere Regierungsmaßnahmen, insbesondere als Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19; und der Eskalation von Reisebeschränkungen für Personen oder Produkte.Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsorientierte Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht unbedingt genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die unter „Risks Notice“ und an anderer Stelle in der MD&A des Unternehmens beschriebenen Faktoren, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen dargestellten Ergebnissen abweichen, regulatorische Genehmigungen nicht rechtzeitig erhalten werden, die Möglichkeit für unbekannte oder unerwartete Ereignisse besteht, die zur Nichterfüllung von Vertragsbedingungen führen können, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften vorgenommen werden oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden herbeigeführt wird, vereinbarte Leistungen durch die Vertragsparteien des Unternehmens nicht erfüllt werden, soziale oder Arbeitsunruhen auftreten, sich Rohstoffpreise ändern und dass Explorationsprogramme oder Studien darin versagen, erwartete Ergebnisse oder solche Ergebnisse zu liefern, die eine Fortsetzung der Erforschung, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden.Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. Die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft können aufgrund der im Abschnitt „Risks Notice“ und an anderer Stelle in den MD&A des Unternehmens für das am Montag, 30. September 2019 endende Geschäftsjahr und im Annual Information Form beschriebenen Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.