Kitco-Umfrage: Gold soll im Angesicht von Regierungsanreizen glänzen

Der Goldpreis soll weiter von seinen Tiefs Mitte März steigen, so geht aus der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zur Goldpreisprognose hervor. Erst kürzlich hatte die Federal Reserve unbegrenzte quantitative Lockerung begonnen.Diesmal nahmen zwölf Marktexperten an der Umfrage der Wall Street teil. Von diesen waren elf (92%) Befragten der Meinung, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Der verbleibende Marktexperte erwartet hingegen Seitwärtsentwicklungen.Zudem gaben auch 1.245 Kleinanleger ihre Meinung ab. Von diesen waren 834 (67%) der Ansicht, dass das gelbe Edelmetall in dieser Woche steigen wird. Weitere 235 (19%) prognostizierten einen Rückgang, während 176 (14%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de