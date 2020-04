Gold bleibt im Wartemodus

Der Goldpreis war am Montagmorgen recht unverändert, während die Trader angesichts der anhaltenden Wirtschaftsturbulenzen vorsichtig blieben, so berichtet Investing.com Gestern erhielten drei schweizer Raffinerien in Ticino die Erlaubnis, ihre Anlagen auf begrenzter Basis betreiben zu dürfen. Diese Ankündigung wird die Angebotsknappheit, die von den Stilllegungen aufgrund COVID-19 ausgelöst wurden, etwas entspannen."Gold wartet weiterhin ab, wie schlimm die Weltwirtschaft beeinflusst werden wird und wie lange diese depressionsartigen Bedingungen anhalten werden", meint Edward Moya von OANDA."Die meisten Trader würden erwarten, dass Gold höher steigt, doch das Problem für Gold ist, dass die Angebotsknappheit reduziert wird und der Dollar weiterhin nach oben strebt. Letztlich wird Gold jedoch aufgrund all der fiskalpolitischen und geldpolitischen Anreizen, die weltweit an die Märkte gepumpt werden, an Glanz gewinnen", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de