IWF: Pandemie schlimmer als Weltfinanzkrise von 2008

Die Coronavirus-Pandemie habe ein wirtschaftliche Krise verursacht, die "ihres Gleichen suche" - eine Krise, die schlimmer sei als die Weltfinanzkrise 2008, so eine Offizielle des International Währungsfonds (IWF)."Niemals in der Geschichte des IWF haben wir beobachten können, wie die Weltwirtschaft zu einem Stillstand kam", meint Kristalina Georgieva vom IWF laut CNBC . Dies sei die dunkelste Stunde der Menschheit und eine große Bedrohung für die gesamte Welt."Unsere Hauptaufgabe in dieser Krise ist es, die Finanzierungen für die Länder rapide zu steigern, vor allem von Schwellenländern und Entwicklungsländern, die deutliche und wachsende Bedürfnisse haben", meinte Georgieva.Der IWF besitze eine Truhe an 1 Billion Dollar und wie Georgieva meinte, sei man entschlossen, so viel wie notwendig davon zu verwenden.© Redaktion GoldSeiten.de