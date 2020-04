Prophezeiungen der Goldenthusiasten scheinen sich zu erfüllen

Jahrelang wurden die Goldenthusiasten an die Seitenlinien der Finanzmärkte verbannt. Ihre Warnungen erschienen apokalyptisch: ein kommender Kollaps der Finanzvermögenswerte, weitrechende Abwertung von Papierwährung und weltweite Desaster, die bürgerliche Freiheiten einschränken.Während der Coronavirus nun Wirtschaften auf der Welt zum Stillstand bringt, rivalisiert Gold mit Dollar und Staatsanleihen darum, das sich am besten entwickelnde Asset des Jahres zu werden, heißt es von BNN Bloomberg "Wir haben versucht, die Leute davor zu warnen, dass so etwas passieren wird", erklärte James Rickards. "Ich habe das schon jahrelang gesagt. Und ich bin nicht froh darüber, richtig zu liegen."In der heutigen Krise finden sich viele Echos typischer Prognosen von Goldenthusiasten. Neben der Unruhen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten sind auch soziale Interaktion zum Tabu erklärt worden."Bevor diese Sache vorbei ist, wird der Goldpreis deutlich gestiegen sein", meint auch Rohstoffinvestor Jim Rogers. "Wann immer die Leute das Vertrauen in Geld und in Regierungen verlieren, kaufen sie immer Gold und Silber."© Redaktion GoldSeiten.de