Gold erhält Schub durch Sichere-Hafen-Nachfrage

Die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold nahm zu Beginn der Woche zu, so heißt es von Reuters . Grund dafür sind anhaltende Sorgen um die wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie. "Gold sieht aktuell ziemlich gut aus. Die Nachfrage nach sicheren Häfen nimmt zu", meinte Stephen Innes von AxiCorp.Es gibt zudem Erwartungen, dass der Dollar wahrscheinlich nicht stark bleiben wird und dass die wirtschaftlichen Bedingungen schlecht sind. Der Dollar stieg gegenüber seinen Rivalen auf ein 1-Wochenhoch, was Gold für Investoren, die andere Währungen besitzen, teurer machte.Außerdem heißt es, dass der japanische Premierminister, Shinzo Abe, wahrscheinlich am Dienstag einen Notstand in Japan ausrufen wird, da die Virus-Fälle in Tokio 1.000 überschritten."Aus langfristiger Perspektive wird Gold bevorzugtes Asset bleiben, da ein Umfeld mit Niedrigzinsen und weltweiten Stilllegungen eine anhaltende Rally unterstützen würde", meint auch Sugandha Sachdeva von Religare Broking Ltd.© Redaktion GoldSeiten.de