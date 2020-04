Jesse Felder: Ein guter Zeitpunkt, Gold zu halten

Im ersten Quartal übertraf der Goldpreis die Aktienmärkte massiv und dieser Trend soll sich fortsetzen, so meint Jesse Felder, ein ehemaliger Analyst von Bear Stern. Er erklärte in einem kürzlich Bericht, dass der Goldpreis leicht über seine Rekordhochs von 2011 brechen könnte, so berichtet Kitco News "Die 36-monatige Änderungsquote des Verhältnisses zwischen Gold und S&P 500 bot ein gutes Signal. Wann immer das Verhältnis über die Nulllinie gestiegen ist, war dies in der Vergangenheit ein gutes Kaufsignal für Gold und ein gutes Verkaufssignal für Aktien", erklärte Felder.Weiterhin soll die massive Menge Geld, die ausgegeben wird, um die Auswirkungen des Virus zu bekämpfen, den Goldpreis ebenfalls unterstützen. "Der Goldpreis steigt tendenziell, wenn das fiskalpolitische Defizit als ein Prozentsatz des BIPS steigt", meinte er."Einige Experten erwarten, dass sich das Defizit in der aktuellen Krise, als Resultat einer Kombination aus rekordträchtigen Fiskalstimuli und sinkenden Umsätzen, deutlicher ausweiten wird als vor einem Jahrzehnt. Wenn das der Fall ist, dann wird Gold wahrscheinlich über sein Hoch von 2011 steigen", so Felder.© Redaktion GoldSeiten.de