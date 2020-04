Edelmetall-Reset wie 2008 steht bevor - Goldenthusiasten, seid bereit!

Jahrelang wurden viele Goldenthusiasten (Investoren, die das Kaufen von Gold und Silber zu niedrigen Preisen als Absicherung gegen zukünftige Krisen angepriesen haben) als Verschwörungstheoretiker und Idioten abgetan. Wie könnten diese Leute glauben, dass Gold und Silber solide Investitionen sind, wenn die weltweiten Aktienmärkte im Jahr um 5% steigen?Ja, die Edelmetallpreise haben begonnen, etwas in die Höhe zu schießen - vor allem Silber. In den nächsten Wochen werden mehr und mehr Durchschnittspersonen plötzlich realisieren, dass sie Metalle als Sicherheit gegen Risiko erwerben sollten. Papiermetalle werden ebenfalls explodieren, doch physische Metalle werden einen Aufpreis verlangen, der deutlich höher als der Papier/Spot-Preis sein wird. Aktuell wird eine Unze Silber für etwa 21 bis 25 Dollar je Unze in physischer Form verkauft. Der aktuelle Spot-Preis von Silber liegt bei 14,50 Dollar. Das bedeutet, dass der Aufpreis für physisches Silber am offenen Markt aktuell bei etwa +45% bis +75% liegt.Dieser Tagesgoldchart hebt die Fibonacci-Aufwärtspreisziele unter Verwendung unseres adaptiven Fibonacci-Preismodellsystems hervor. Wir glauben, dass das nächste Aufwärtspreisziel für Gold bei 1.825 Dollar liegt. Ein höheres Aufwärtspreisziel ist in diesem Chart nahe 1.959 Dollar erkennbar und wir glauben, dass der Goldpreis dieses Niveau letztlich erreichen wird. Doch wir glauben auch, dass das derzeitige Niveau bei 1.825 Dollar das nächste Ziel ist. Dies wäre eine +10 Aufwärtspreisbewegung und würde ein neues Hoch für die vergangenen 9 Jahre etablieren.Dieser Silbertageschart hebt ebenfalls unser adaptives Fibonacci-Preismodellsystem hervor und zeigt ein Aufwärtspreisziel von 17,25 Dollar. Erinnern Sie sich, dass die aktuelle physische Nachfrage nach Gold und Silber in den letzten 2+ Wochen in die Höhe geschossen ist. Der Spot-Preis weißt nicht wirklich auf den offenen Marktpreis des physischen Metalls hin. Wenn Spot-Silber auf 17,25 Dollar steigt, wie wir prognostizieren, dann wäre das eine Aufwärtspreisentwicklung von +19%. Wenn Silber auf 18,25 Dollar steigt, dann wäre das eine Aufwärtsbewegung um +26%.Silberenthusiasten lieben das aktuelle Setup, da sie das Muster kennen, das sich am Metallmarkt bildet, wenn eine Krise eintritt. Zuerst beginnt Gold schneller zu steigen als Silber und das Gold-Silber-Verhältnis legt zu. Dann, sobald die Schockwellen der Marktkrise abflauen, beginnt das Metall eine ziemlich ungewöhnliche Preisentwicklung, bei der sowohl Gold als auch Silber steigen - in unähnlicher Form. Dann beginnt der echte Spaß für Gold- und Silberenthusiasten.Werfen Sie einen Blick auf diesen wöchentlichen Chart des Gold-Silber-Verhältnisses. Dieser Chart misst, wie viele 1-Unzen-Silber es braucht, um eine Unze Gold zum aktuellen Preis zu erwerben. Erkennen Sie den Verhältnisanstieg im Jahr 2008? Das war der Goldpreisanstieg gegenüber dem Silberpreis, als sich das Hoch 2008 bildete und die Schockwelle die weltweiten Investoren traf. Was war passiert? Jeder flüchtete zum Goldhandel und ignorierte Silber für etwa 6+ Wochen.Was passierte dann mit dem Gold-Silber-Verhältnis? Es brach von einem Niveau bei 85 auf einen Boden nahe 31 ein. Das bedeutet, dass der Silberpreis fast dreimal so schnell stieg als der Goldpreis. Damit das Verhältnis von nahe 90 auf nahe 30 fallen konnte, musste der Silberpreis stark gestiegen sein.Werfen wir nun einen Blick darauf, was kürzlich mit dem Gold-Silber-Verhältnis passiert ist… ein weiterer starker Preisanstieg. Diesmal erreichte man Niveaus nahe 120. Können Sie sich vorstellen, warum Gold- und Silberenthusiasten derzeit aufgeregt sind? Wenn ein weiterer Preisanstieg der Edelmetalle stattfindet, der ähnlich der Rally von 2008 bis 2011 ist, dann könnte Gold in den nächsten 2 bis 3 Jahren verzeichnen eine Rally um 300% bis 500% und Silber von 450% bis 900%.Das ist kein Witz. Physische Metalle sind der Grund, warum Gold- und Silberenthusiasten glauben, dass der Wert, es selbst in Händen zu halten, besser ist als ein Schuldschein eines Brokers oder einer Bank.Bereiten Sie sich auf unglaubliche Preisentwicklungen an den Edelmetallmärkten vor. Unsere Analyse besagt, dass sich unsere Geduld und unsere Sammlung von Edelmetallen bald in großen Ausmaß auszahlen werden.© Chris VermeulenDieser Artikel wurde am 04. April 2020 auf www.thetechnicaltraders.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.