Kinross Gold - jetzt auf 5,20 USD achten

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. entschied sich mit dem Monatsschlusskurs vom März und unterhalb von 4,30 USD für einen nicht wirklich aussichtsreichen Abschluss.Allerdings das vorherige Reversal auch berücksichtigt werden muss und so lässt sich für den Auftakt in den April mit starken 22,11% Kursgewinn das Widerstandsniveau bei 5,20 USD anvisieren. Ein Anstieg darüber wäre, bereits auf Wochen- jedoch insbesondere Monatsschlusskursbasis, höchst bullisch einzuschätzen. Wir werden den Wert hier engmaschig im Auge behalten.Das Gegenteil wären wenig überraschend mit einem erneuten Rückgang unter 4,30 USD zu verzeichnen. In diesem Fall müsste man, neben der Unterstützung bei 3,40 USD, das März-Tief bei 2,72 USD auf der Agenda haben.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.