US-Infektionen rückläufig; physische Nachfrage unterstützt Gold weiterhin

"Die physische Nachfrage dominiert und unterstützt den Goldpreis weiterhin", meinte Phil Streible, führender Marktstratege bei Blue Line Futures in Chicago, laut Investing.com . "Massive Stimuli verwässern effektiv die Währungen, also kommt die Goldnachfrage aus allen Richtungen."Offizielle meinen es sei noch zu früh, um von einer sicheren Abnahme der Infektionen des Coronavirus auszugehen, auch wenn die USA rückläufige Krankheitsfälle verzeichneten und auch Spanien und Italien weniger Todesopfer meldeten.Auch wenn sich der Preis des gelben Edelmetalls üblicherweise in die entgegengesetzte Richtung zum Aktienmarkt entwickelt, setzte der asiatische Aktienmarkt seinen Weg nach oben fort."Wir denken, dass sich das Setup für einen mehrjährigen Bullenmarkt herauskristallisiert, während der Markt mit geldpolitischem und fiskalpolitischem Stimuli überschwemmt wird und die Zinsen gegen null gehen", so Analysten von TD Securities."Das deutet darauf hin, dass Investoren die warme Umarmung des Goldes suchen werden, wenn die weltweiten Realzinsen im negativen Territorium gefangen sind", hieß es zudem.