Bullionmärkte erleben gemischte Gefühle

Physische Bullionmärkte verzeichneten in dieser Woche bisher ein Mischmasch der Gefühle. Einige Märkte in wichtigen asiatischen Zentren erlebten eine Nachfragezunahme, während andere sich mit eingeschränktem Angebot und verhaltener Aktivität herumschlagen mussten, so berichtet Reuters "Es passieren derzeit einfach eine Menge verrückter Sachen am Markt; in einigen Teilen der Welt wird es massive Aufpreise auf Gold geben, während andere Teile Rabatte anbieten - es läuft einfach auf Logistik und Lieferkettenstörungen hinaus", so Analyst der Saxo Bank Ole Hansen."Gold ist ein Luxusgut. Die Leute wollen lieber in den Supermarkt gehen anstatt Gold zu kaufen", meinte Ronald Leung von Lee Cheong Gold Dealers in Hongkong. Dort verzeichneten einige Händler eine gute Goldnachfrage.Dasselbe war in Singapur der Fall. "Die Leute versuchen, in unsicheren Zeit zur Sicherheit [Edelmetalle] anzusammeln", erklärte auch Spencer Campbell von Precious Metals Consultants SE Asia Consulting in Singapur. Außerdem habe die Silbernachfrage dort in letzter Zeit die Goldnachfrage übertroffen.© Redaktion GoldSeiten.de