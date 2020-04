Gold ist weiterhin Muss für gut diversifizierte Portfolios

Gold spielte im historisch schlechten Q1 eine wichtige Rolle, während Aktienmärkte auf der ganzen Welt massive Verluste angesichts der COVID-19-Panik verzeichneten, so berichtet Kitco News . Zukünftig bleibt Gold jedoch ein Muss für jedes gut diversifizierte Portfolio, wie Investmentmanager Jordan Eliseo von der Perth Mint meint."Angesichts des aktuellen geldpolitischen Umfelds, dem sich Investoren gegenüberstehen, und den anhaltenden Wirtschafts- und Finanzmarktrisiken gibt es wenig Grund zu glauben, dass sich der langfristige Aufwärtstrend des Goldpreises allzu bald ändern wird", erklärte er. "Das gelbe Edelmetall scheint auf dem richtigen Weg, ein wichtiges Asset in gut diversifizierten Portfolios zu bleiben.""Anhaltende Unsicherheit bezüglich der Coronavirus-Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sollten Gold ebenfalls unterstützen, selbst wenn eine weltweite Rezession nun ein Basisfall für die meisten Investoren ist", so Eliseo."Ebenso ist da noch die Frage, ob wir eine V-, U- oder L-förmige Wirtschaftserholung verzeichnen werden, sobald die Bedrohung durch das Coronavirus ausreichend eingedämmt wurde."© Redaktion GoldSeiten.de