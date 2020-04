Citibank: Höhere Durchschnittspreise bei Gold wahrscheinlich

Analysten bei Citibank prognostizieren einen Goldpreis bei 1.700 Dollar je Unze innerhalb von 1 bis 3 Monaten und ein Preis von 1.900 Dollar innerhalb von 6 bis 12 Monaten, so berichtet FXStreet "Ein Fed-Mitglied erklärte, dass der Beginn des Kreditprogramms für kleine und mittelständige Unternehmen noch einige Wochen dauern könnte, was zu knapper US-Dollar-Liquidität führt, den US-Dollar profitieren lässt und Gold nach unten zieht.""Wir halten höhere Durchschnittspreise für Gold wahrscheinlich, da die US-Zinsen nun bei null liegen und außergewöhnliche geldpolitische Stimuli in den großen Volkswirtschaften beschlossen wurden", hieß es."Ebenso gibt es 10 Billionen ausstehender Schulden mit negativer Rendite, anders als 2008, was die Opportunitätskosten des Goldbesitzes reduzieren könnte."© Redaktion GoldSeiten.de