Neuer Gold-Breakout ist sehr bullisch

Gold erreichte ein neues Hoch mit dem Erreichen von 1.714 Dollar und ein neues Schlusshoch bei 1.707 Dollar. Weitere Charts erklären die Bedeutung.Die nächsten großen Widerstandspunkte sind 1.798 Dollar, dann das Allzeithoch (in US-Dollar) von 1.923 Dollar. Es ist die Art und Weise, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, der sehr bullisch ist.Der obige Chart stammt von Barchart. Dort gibt es exzellente interaktive CoTs-Charts.In der Futures-Welt gibt es für jede Long-Position eine Short-Position. In der ersten horizontalen Box im obigen Chart befinden sich die großen Spekulanten, die kleinen Spekulanten und die Commercials. In der zweiten Box wird zwischen Produzenten und Swap-Händlern (d.h. Marktmachern) unterschieden.Häufig hören wir, dass die Commercials Rekord-Short oder Rekord-Long sind. Derartige Kommentare zäumen das Pferd von hinten auf. Die Commercials sind keine treibende Kraft. Spekulanten sind das, abhängig davon, welchen Satz Zahlen Sie verwenden möchten.Produzenten bauen Gold ab und verkaufen es via Futures. Die Swap-Händler sind die kommerziellen Marktmacher, die die andere Seite des Handels einnehmen. Das tun sie, weil es das ist, was Marktmacher tun müssen. Es ist ihr Geschäft, Handel zu betreiben.Die Swap-Händler sind abgesichert. Es kümmert sie nicht sonderlich, wenn der Preis steigt oder fällt. Wenn das nicht der Fall wäre, würden sie von großen, nachhaltigen Rallys vollkommen überrascht werden. Das deutet nicht auf Ehrlichkeit hin, da man die Händler bei der Manipulation erwischt hat.Sie manipulieren, wenn ihre Absicherungen aus dem Gleichgewicht geraten oder sie eine Chance für Gewinn sehen. Nichtsdestotrotz werden die Händler nicht überrascht werden, wenn der Preis hoch genug steigt, wie oftmals behauptet wird.Eine weitere Sache, von der wir hören, ist die Tatsache, dass die Commercials ihre Shorts covern würden oder zum "Smart Money" gehören. Das ist ebenfalls Unsinn. Die Produzenten kaufen kein Gold und Swap-Händler sind abgesichert (Long Gold und Short äquivalenten Futures). Es gibt nichts "smartes" daran, gezwungen zu werden, die andere Seite des Handels einzunehmen.Diese Thematik kommt ständig auf. Beispielsweise meinte Tom McClellan, "Gold-CoTs-Daten fordern stärkeren Rückgang." Der Goldpreis war damals bei 1.500 Dollar.Am 12. März meinte McClellan, dass sich Gold trotz COVID-19 nach unten bewegen würde. Er meinte: "Der Goldpreis sollte nun und für die nächsten fünf Jahre beginnen, nach unten zu tendieren, wie aus dem Chart in dieser Woche hervorgeht."