Ein wichtiger Augenblick für den Goldsektor

In einem vorherigen Artikel habe ich erwähnt, dass ich in den Kommentaren des vergangenen Jahres die aktuelle Performance des Goldbergbausektors verfolgt habe (wie dargestellt durch den HUI), mit dessen Performance während Mitte der 1980er Jahre (wie dargestellt durch den Barron’s Gold Mining Index - BGMI). Der Vergleich mit den 1980er Jahren prognostizierte die großen Entwicklungen, die seit Mai letzten Jahres stattfanden, einschließlich des Crashs in Q1 2020. Ich schlussfolgerte damals: "Die Geschichte sagt uns, dass nach einem Crash eine Erholung folgt und nach einer Erholung üblicherweise ein Test des Crash-Tiefs."Hier ein Update des Wochencharts, den ich seit fast einem Jahr in meinem Blog vorstelle. Der Chart deutet an, dass die obligatorische Erholung nach dem Crash fast beendet wurde und dass die nächste wichtige Entwicklung ein Abschwung sein wird, der die Tiefs vom März testen wird.Wenn ein Test des März-Tiefs erfolgt, dann sollte dieser erfolgreich sein (es ist sehr wahrscheinlich, dass die Goldbergbauindices und ETFs ihre Böden letzten Monat gebildet haben). Doch mit Sicht auf zukünftige Resultate gibt es immer mehr als nur eine realistische Möglichkeit. Beispielsweise ist ein kurzfristig bullischeres Resultat möglich, auch wenn die Geschichte andeutet, dass ein Test des März-Tiefs innerhalb der nächsten zwei Monate stattfinden wird.Parameter, die dazu verwendet werden könnten, anzudeuten, dass ein anderes kurzfristiges Szenario stattfand, habe ich erwähnt, doch zu diesem Zeitpunkt denke ich, dass ein Test des Crash-Tiefs wahrscheinlich ist. Allgemein erwarte ich, dass sich der große grundlegende Unterschied zwischen Ende der 1980er Jahre und der Gegenwart während der zweiten Hälfte des Jahres herauskristallisieren wird und dazu führt, dass der aktuelle Goldbergbauaktienmarkt vom Pfad der 1980er Jahre (auf bullische Weise) abweichen wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 7. April 2020 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.