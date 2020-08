Was sind SDRs und könnten sie zur nächsten Weltreservewährung werden?

Es gibt keinerlei Möglichkeit, dass die Sonderziehungsrechte (SDRs) des Internationalen Währungsfonds, schlecht designte Reserveassets, den US-Dollar als Weltreservewährung ersetzen werden.Nach jahrelangem geldpolitischen Wahnsinn - künstliche Niedrigzinsen, bis alle Assetpreise deformiert sind - wacht die Welt langsam auf und realisiert, dass die Gelddruckerei der Zentralbanken eine Einbahnstraße ist. Sobald die Zentralbanken diesen Pfad betreten (und das haben sie), können sie nicht mehr umkehren. Märkte sind von dem billigen Geld abhängig geworden und Zentralbanken fühlen sich verantwortlich dafür, mehr Geld zu drucken, wenn die Wirtschaft oder der Aktienmarkt schwächelt.Die Federal Reserve, der Herausgeber des US-Dollar, ist auch gefangen. Es ist möglich, dass während des kommenden wirtschaftlichen Abschwungs ein Paradigmenwechsel im internationalen Geldsystem stattfindet und der Dollar seinen Status als Weltreservewährung verliert.Einige Analysten behaupten, dass die nächste Weltreservewährung bereits bereitsteht, um den Dollar abzulösen. Das seien die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds (IWF). Laut meiner Analyse sind die SDRs jedoch nicht in der Lage, eine Weltreservewährung zu sein. Sie werden niemals mehr sein als eine bloße Recheneinheit.Wenn Sie irgendeinen zufälligen Finanzexperten danach fragen, was ein SDR ist, dann wird er oder sie wahrscheinlich sagen: "Es ist eine Währung, die vom IWF ausgegeben wird und aus einem Warenkorb der weltweit wichtigsten Währungen besteht." Anhand dieser Definition prognostizieren einige Experten, dass die SDRs den Dollar ersetzen werden. Doch wenn wir die Anatomie der SDRs analysieren, dann scheinen diese keine Währung zu sein. Es gibt zudem auch keinen freien Markt, an dem sie gehandelt werden. Und das ist problematisch.Ein Sonderziehungsrecht ist ein " ergänzendes internationales Reserveasset ", das vom Internationalen Währungsfonds im Jahr 1969 erschaffen wurde. Zuerst wurde es als 0,888671 Gramm Gold definiert. Aufgrund der festgelegten Goldgewichtung dachten viele, dass die SDRs durch Gold gedeckt wurden. Doch die SDRs wurden aus dem Nichts heraus erschaffen und erhielten zwar eine zusätzliche Goldumtauschrate, konnten jedoch nicht gegen Gold eingelöst werden.Im Jahr 1974, nach dem Kollaps von Bretton Woods, wurde der Wert eines Sonderziehungsrechts basierend auf einem Warenkorb von Währungen neudefiniert. Doch die SDRs wurden nicht durch diese Währungen gedeckt. Stattdessen basierte deren Wert - und ist dies noch immer - auf der Gewichtung, die den Währungen innerhalb dieses Warenkorbes zugewiesen wurde.Auf der Webseite des IWFs können wir eine aufschlussreiche Definition der SDRs lesen:"Das Sonderziehungsrecht ist weder eine Währung noch ein Anspruch gegenüber dem Internationalen Währungsfonds. Vielmehr ist es ein möglicher Anspruch auf die frei verfügbaren Währungen der IWF-Mitglieder."Das SDR ist keine Währung, da es nicht von Einzelpersonen verwendet werden kann; es ist kein Tauschmittel. Das Wort "möglich" in der Definition der SDRs ist wichtig. Es enthüllt, dass jede geldpolitische Obrigkeit, die SDRs besitzt, diese in "frei verfügbare Währungen der IWF-Mitglieder" umwandeln könnte, oder eben nicht. Wie kann das sein? Im IWF-Bericht zu den finanziellen Operationen 2018 können wir lesen:"Es gibt keinen eigenständigen Markt für die SDRs, an dem ein Überschuss an Angebot oder Nachfragedruck durch Anpassungen des Preises oder Wertes der SDRs eliminiert werden können."Das Sonderziehungsrecht ist ein "möglicher Anspruch" auf frei verfügbare Währungen, da es keinen Markt für die SDRs gibt und sie keine Verbindlichkeit des IWFs darstellen. Dementsprechend können SDRs möglicherweise gegen tatsächliche Währungen eingetauscht werden (unten wird erklärt wie). Doch eine Garantie gibt es dafür nicht.Wie können SDRs als Rückgrat des internationalen Geldsystems fungieren, wenn es keinen (hochliquiden) Markt für sie gibt? Die Antwort lautet: Das können sie nicht.Aus dieser kurzen Einleitung entnehmen wir also, dass die SDRs essentiell eine bloße Recheneinheit darstellen. Im Rest des Artikels werden wir uns näher mit der Anatomie der Sonderziehungsrechte beschäftigen, wie diese gehandelt werden und wie hoch die tatsächlich Wahrscheinlichkeit ist, dass sie den US-Dollar ersetzen.Das SDR ist ein zusätzliches, internationales Reserveasset. SDRs können nicht von privaten Entitäten oder Einzelpersonen gehalten werden, nur von IWF-Mitgliedsländern und den aktuell 15 Organisationen, die der IWF als "vorschriftsmäßige Halter" genehmigt hat. Beginnen wir mit einer kurzen Einführung der IWF-Führungsstruktur; als Hintergrund für das Verständnis darüber, wie SDRs erschaffen und verwendet werden. Wir beginnen mit der allgemeinen Abteilung.Die Ressourcen des IWFs werden hauptsächlich im Allgemeinen Konto gehalten, das von der allgemeinen Abteilung verwaltet wird. Jedes IWF-Mitgliedsland muss Finanzressourcen basierend auf einer "Quote" an den IWF abgeben, die an die relative wirtschaftliche Position des Mitglieds innerhalb der Weltwirtschaft angepasst ist. Das Allgemeine Konto ist ein Pool aus Währungen und Reserveassets, der größtenteils aus den gezahlten Mitgliedsbeiträgen gebildet wird, die von den Quoten abgeleitet wurden.