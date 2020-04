Benchmark zielt im Rahmen des Gold-Silber-Explorationsprogramms 2020 auf Neuentdeckungen und neue Mineralressourcenschätzung ab

Edmonton, 7. April 2020 - Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, über die Pläne für sein Explorationsprogramm 2020 im Projekt Lawyers im Golden Horseshoe in British Columbia zu berichten. Das Unternehmen plant ein erweitertes Explorationsprogramm, das unter anderem Erweiterungs- und Definitionsbohrungen über bis zu 50.000 Meter umfassen soll. Diese Bohrungen sollen die Durchführung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung ermöglichen. Das Programm wird Anfang des Frühjahres eingeleitet und bis in den Herbst 2020 fortgesetzt. Mehrere große, anhand von Bohrungen erfasste Gold-Silber-Zonen innerhalb einer weitläufigen, 10 Quadratkilometer großen Alterationszone im Zentrum des Projekts Lawyers werden mithilfe von 4 bis 5 Bohrgeräten erprobt werden.CEO John Williamson erklärt: Benchmark hat ein aggressives Explorationsprogramm geplant, um die Definition und die Erweiterung neuer und bestehender Gold-Silber-Zonen in seinem über den Straßenweg erreichbaren Projekt zu forcieren. Das erweiterte Explorationsprogramm für 2020 wurde entwickelt, um zahlreiche Explorationsziele voranzutreiben und bestehende, anhand von Bohrungen erfasste Explorationsziele zu erweitern und sie als NI 43-101-konforme Ressourcen einzustufen. Gleichzeitig bemüht sich das Unternehmen um die Definition der wirtschaftlichen Parameter, die Erfassung von ökologischen Grundlagendaten und geotechnischen Daten sowie die Erweiterung der metallurgischen Untersuchungen in Erwartung einer zukünftigen wirtschaftlichen Erstbewertung.- Bohrungen über bis zu 50.000 Meter (2 RC-Bohrgeräte und 2-3 Diamantbohrgeräte);- Geophysikalische IP- und MT-Messungen (Induced Polarization/Magnetotellurics);- Magnetische bzw. VLF-Bodenmessungen in mehreren Zonen;- Eingehende Kartierungen des Grundgesteins, der Alterationen und der Strukturen;- Umfassende Boden- und Gesteinsprobenahmen in neuen Explorationszielen;- Untersuchung von mehr als 6 tertiären Zielen auf neues Entdeckungspotenzial;- Ausbau von porphyrischen Cu-Au-Zielgebieten;- Laufende metallurgische Arbeiten;- Aufnahme der Erfassung geotechnischer Daten;- Erfassung ökologischer Grundlagendaten.Der Schwerpunkt der Bohrungen liegt auf der Bestätigung und Erweiterung der anhand von Bohrungen erfassten Zonen Cliff Creek, Amethyst Gold Breccia (AGB), Dukes Ridge und Phoenix. In allen Zonen tritt eine Gold-Silber-Mineralisierung an der Oberfläche zutage, die in alle Richtungen offen ist. Die Zonen weisen jeweils eine Streichlänge von 500 Metern bis 1,2 Kilometern, eine Breite von mehr als 300 Metern und eine Tiefe von über 300 Metern auf. Cliff Creek ist das am weitesten entwickelte Zielgebiet und verfügt bei Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,5 Gramm Gold pro Tonne über ein anhand von Bohrungen erfasstes Bulk Tonnage-Explorationsziel im Umfang von 1.682.000 bis zu 1.923.000 Unzen Goldäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 1,71 bis 1,73 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (g/t AuÄq) (siehe Pressemeldung vom 28. Februar 2020: https://benchmarkmetals.com/news/news-releases/benchmark-targets-1.68-to-1.92-million-oz-gold-equivalent-grading-1.71-to-1.73-aueq-g-t-at-cliff-creek-zone/). Die möglichen Mengen und Erzgehalte des Explorationsziels haben konzeptionellen Charakter. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Bestimmung der Mineralressourcen nicht aus. Es ist zudem ungewiss, ob das Explorationsziel im Rahmen der zukünftigen Exploration auch tatsächlich als Mineralressource definiert werden kann.Benchmark wird 2020 ein vollständig finanziertes erweitertes Explorationsprogramm absolvieren. Schwerpunkte des Programms sind die Definition und Erweiterung wichtiger Explorationsziele innerhalb einer radiometrischen Anomalie mit 10 Quadratkilometer Grundfläche, einschließlich Explorationsbohrungen im Bereich neuer oder bis dato nicht erkundeter Entdeckungen. Bei Cliff Creek werden Bohrungen auf der gesamten Streichlänge von 1,2 Kilometern sowie nördlich und südlich der aktuell definierten Mineralisierung durchgeführt.Im Trend Dukes Ridge-Phoenix werden entlang der Streichlänge, einschließlich der möglichen Verbindungszone zu Cliff Creek, umfangreiche Bohrungen absolviert werden. Die Bohrungen bei AGB werden den hervorragenden Ergebnissen aus dem Jahr 2019 im Norden und Süden der historischen Abbaustätten und entlang des Einfallwinkels der bekannten Mineralisierung nachgehen. Darüber hinaus wurden vorrangige Zielgebiete ermittelt, um die neuentdeckte Zone Marmot East im Bereich der größeren Zone Marmot zu erproben. Die Strukturen, die Mineralisierung und die Alterationsbeziehungen in den Zonen Marmot entsprechen den anderen Zonen im Lawyers Trend.Für die Gebiete Round Mountain und E-Grid nördlich bzw. westlich von Cliff Creek, wo zusätzliche positive radiometrische Anomalien vorliegen, sind Grassroots-Explorationen geplant.Abbildung 1: Lageplan der Explorationszielgebiete über radiometrischen Anomalien.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51462/2020-04-07 Benchmark_DEPRcom.001.pngDie porphyrischen Kupfer-Gold-Zielgebiete Silver Pond Clay (SPC) und Black Lake werden ebenfalls erkundet; u.a. werden bei SPC Bohrungen absolviert, da die Zonierung der Tonsteinmineralogie dort auf eine mögliche porphyrische Quelle/Zielzone in weniger als 1 Kilometer Entfernung von Cliff Creek hinweist. Dieses mögliche porphyrische Zielgebiet ist von einer kreisförmigen magnetischen Anomalie unterlagert, die im Rahmen der geophysikalischen VTEM-Flugmessung im Jahr 2018 ermittelt wurde. Das porphyrische Zielgebiet Black Lake ist durch eine große Kupfer-in-Boden-Anomalie sowie eine aussichtsreiche Stratigraphie (Stuhini-Toodoggone-Kontaktzone) - gekoppelt mit der Intrusionsabfolge Black Lake, die einen Teil der Lagerstätten Kemess beherbergt - definiert.Die Ergebnisse zu den Proben wurden von ALS Global Laboratories (Geochemische Abteilung) in Vancouver, Kanada (einem ISO 9001:2008-zertifizierten Betrieb) analysiert. Die Probenahme erfolgte durch Mitarbeiter der Firma unter der Leitung von Rob L'Heureux, P.Geol. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine sichere Überwachungskette gewährleistet. Der Goldgehalt wurde anhand einer Flammprobe mit Atomemissionsspektrometrie und soweit erforderlich abschließend noch gravimetrisch untersucht (+10 g/t Au). Bei allen Proben erfolgte ein Aufschluss mit vier Säuren mit einer 48-Element-ICP-MS-Analyse, Silber- und Basismetallwerte über dem Grenzwert wurden nochmals anhand der Atomabsorption oder Emissionsspektrometrie ausgewertet. Gesteinssplitterproben aus Ausbissen/Grundgestein sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die im Projektgelände vorhandene Mineralisierung.Es wird darauf hingewiesen, dass das Explorationsziel Cliff Creek nicht optimiert bzw. von einem Grubenmodell begrenzt wurde und auch geförderte Unzen beinhalten kann. Darüber hinaus sind im Jahr 2020 weitere Bohrungen geplant, um den Einfluss der nicht beprobten historischen Durchschneidungen im Mineralisierungsmodell für Cliff Creek etwas zu glätten und die wesentlichen Metallurgiestudien, die derzeit durchgeführt werden, mit entsprechendem Material zu versorgen. Die potentiellen Mengen und Erzgehalte dieses Explorationsziels haben rein konzeptionellen Charakter. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Bestimmung der Mineralressourcen nicht aus. Es ist zudem ungewiss, ob das Explorationsziel im Rahmen der zukünftigen Exploration auch tatsächlich als Mineralressource definiert werden kann.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. 