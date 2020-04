Rückläufige Infektionen & Investorstimmung belasten Gold

Der Goldpreis ging in Asien leicht zurück, trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit, so berichtet Investing.com . "Wir haben da diese Gruppe zutiefst erschütterter Marktmacher, die sich praktisch unter ihren Tischen verstecken und auf keine Weise irgendwie Märkte führen können", erklärte David Govett von Marex Spectron. "Deshalb gibt es eine fehlende Liquidität, die geringeren Volumen und die größeren Spreads."Die bessere Stimmung der Investoren, während Daten rückläufige Fälle von COVID-19 zeigen, beeinflusst den Goldpreis ebenfalls. "Der Risikoappetit an den Märkten, während die neuen Infektionen zurückgehen, belastet den Goldpreis. Ebenso sind höheren Renditen negativ für Gold", meinte Peter Fertig, QE-Analyst."Doch einige Investoren fürchten, dass die Geldpolitik zu Inflation führen würde. Für sie erscheint der Goldkauf bei diesen Niveaus attraktiv", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de