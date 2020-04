Südafrika unsicher: Minen geschlossen aufgrund COVID-19

Zum ersten Mal in der 168-jährigen Geschichte der südafrikanischen Bergbaubranche wurden die dortigen Aktivitäten stillgelegt, so berichtet Investing News . In einem Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen erklärte Präsident Cyril Ramaphosa einen dreiwöchigen Lockdown vom 27. März bis zum 16. April.Laut Angaben der Weltbank stellten sich Bergbaugruppierungen in der Vergangenheit oftmals als Epizentren übertragbarer Krankheiten heraus, namentlich Tuberkulose und HIV. "Die Unternehmen versuchen, die Anordnung des Präsidenten zu befolgen und die Ausbreitung des Virus zu stoppen", so Henk Langenhoven, führender Volkswirtschaftler des Minerals Council South Africa."Es gab sehr, sehr wenige Fälle in der Bergbaubranche, da die Unternehmen im Januar mit Hygienemaßnahmen begannen und die Art und Weise anpassten, wie die Arbeiter die Minen betreten und verlassen", fügte er hinzu. "Und das hat sich zweifelsohne gelohnt."Südafrika produziert nicht nur das meiste Platin im Jahr, sondern ist auch Heimat von 80% der weltweiten Reserven. Zudem ist es zweitgrößter Produzent von Palladium sowie führender Produzent in Sachen Gold- und Diamantoutput.© Redaktion GoldSeiten.de