Neuer Goldkontrakt an der COMEX: Regeländerungen zugunsten der Banken

Wie berichtet, kam es in den vergangenen Wochen aufgrund der unterbrochenen Lieferketten, der geschlossenen Gold-Raffinerien und auch aufgrund von Minenschließungen (besonders in Südafrika) zu Lieferengpässen im Goldmarkt.An der COMEX war es schon immer so, dass ein Kontrakt zunächst 100 Unzen Papier-Gold darstellt.Der Käufer eines solchen Kontraktes kann dann entscheiden, ob er nur das Papiergold handelt oder die physische Auslieferung dieser 100 Unzen Gold als Barren beantragt.Nun scheint es deutliche Engpässe bei diesen 100 Unzen Goldbarren (Gegenwert ca. 165.000 USD) zu geben und die Banken, die offensichtlich mit ihren Leerverkäufen auf dem falschen Fuß erwischt wurden, haben bei der COMEX beantragt, auch 400 Unzen Barren und 1 Kilogramm Barren liefern zu können. Dem ist die COMEX zwar in dieser Form nicht nachgekommen, doch man hat kurzerhand einfach einen neuen Gold-Kontrakt (GC4) ins Leben gerufen, um den armen, schief liegenden Banken zu helfen!Dieser neue Kontrakt wird wie gewohnt als 100-Unzen-Kontrakt gehandelt, doch es dürfen auch 400-Unzen Barren oder 1 Kilogramm-Barren geliefert werden.So einfach geht´s. Läuft etwas nicht nach dem Gusto der Banken, dann setzen sie ihre Macht ein und ganz schnell gibt es einen neuen Handelskontrakt an der COMEX, der mit neuen Lieferbedingungen daher kommt.Laut meinem System wurde der neue Kontrakt bislang noch nicht gehandelt, jedoch werde ich das Ganze einmal beobachten.Es ist wie beim Uno-Spiel. Alle sitzen fröhlich zusammen, bis jemand die „Zieh-4-Karte" ablegt und der nächste noch eine „Zieh-4-Karte" oben drauf legt. Dann eskaliert die Situation sehr schnell und der Streit um die Regen beginnt.Ostern steht vor der Tür und deshalb kurz ein Blick auf die Feiertage an den Börsen. In Australien ist die Börse am Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Auch in Deutschland ist am morgigen Donnerstag der letzte Handelstag und die Börse hat Freitag und Montag geschlossen. Die kanadische Börse hat nur am Karfreitag geschlossen, der Ostermontag ist in Kanada ein normaler Handelstag. Ebenso wird es in den USA gehandhabt. Karfreitag ist die Börse geschlossen, Montag wird gehandelt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport