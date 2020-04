Eine "steinige Straße" könnte vor uns liegen

Goldaktien stiegen erneut höher, während die Todesrate des COVID-19 zurückgeht, auch wenn eine "steinige Straße" vor uns liegen könnte, wie Hussein Sayed von FXTM meint. "Die Welt hat endlich ein Licht am Ende des dunklen Tunnels erblickt", kommentierte er laut Kitco News "Es macht mich traurig, einen Todesindikator als ein Finanzmarktwerkzeug zu verwenden, doch das ist es, was die Investoren derzeit antreibt", erklärte Sayed. "Die rückläufige Todeszahl aufgrund COVID-19 deutet an, dass wir den Kampf gegen den schrecklichen Virus gewinnen.""Doch ohne ordnungsgemäße Behandlung oder Heilmittel könnten Lockdowns erneuert werden und die Weltwirtschaft weiterhin leiden", meinte der Stratege. "Deshalb wird die Straße vor uns keine einfache sein, vor allem da Investoren noch immer den Berg an negativen Wirtschaftsdaten und möglicherweise viele Insolvenzen verdauen müssen."© Redaktion GoldSeiten.de