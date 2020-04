Goldangebot bleibt knapp

Die Preisdivergenz zwischen Futures-Preis und dem Preis physischen Goldes zeigt, dass Investoren noch immer um Lieferstörungen besorgt sind, auch wenn die Lieferung der aktuell aktivsten Futures-Kontrakte - Juni - nicht allzu bald fällig ist, so berichtet Bloomberg "Es ist alles Angebotslogistik", so Jon Deane von InfiniGold Pty Ltd. "Wenn in den nächsten Wochen mehr Raffinerien wieder online gehen, dann erwarte ich, dass es zumindest wieder auf normale Niveaus zurückkehren wird. Eine Menge Raffinerien produzieren derzeit aufgrund COVID-19 keine Produkte oder zu reduzierter Kapazität."Die Kosten, Gold-Futures gegen physische Produkte einzutauschen, bleiben noch immer hoch, was andeutet, dass der Markt eng bleibt, so Stephen Innes von AxiCorp Ltd. Es sei wichtig, im Auge zu behalten, ob sich dies verändert, wenn die schweizer Raffinerien wieder arbeiten.Kürzlich erklärten die drei größten schweizer Raffinerien, dass man nun mit reduzierter Kapazität arbeiten würde.© Redaktion GoldSeiten.de