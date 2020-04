John Butler: Goldpreis bei 5.000 Dollar in einigen Jahren

Der Goldpreis könnte in einigen Jahren 5.000 Dollar je Unze erreichen, so meint John Butler, Autor von "The Golden Revolution" laut Kitco News . Dieses Preiswachstum schreibt er anhaltend lockerer Geld- und Fiskalpolitik zu, die als Resultat von COVID-19 folgen werden, sowie der historischen Rolle des Goldes in Zeiten rückläufigen Wirtschaftswachstums."Basierend auf dem historischen Muster der 1970er Jahre, Stagflation und anderen Zeiten, in denen diese Dinge auftraten, denke ich, dass Gold steigen wird", so Butler. "Ich denke, es ist perfekt realistisch, Gold in einigen Jahren näher bei 5.000 Dollar zu sehen als heute."Butler argumentierte, dass die Fähigkeit des Goldes, als Wertanlage zu agieren, vor allem in Bärenmärkten, es zu einer wertvollen Ressource macht. Zusätzlich es lässt das Goldangebot, im Vergleich zu anderen Geldquellen wie liquide Assets, relativ billig erscheinen.© Redaktion GoldSeiten.de