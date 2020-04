EcoGraf Ltd.: Liefervereinbarung für Kwinana

8. April 2020 - EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich mitzuteilen, dass es eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit der deutschen Handelsgruppe TECHNOGRAFIT GmbH (TECHNOGRAFIT) zur Belieferung mit Naturflockengraphit für die geplante Aufbereitungsanlage für Batteriegraphit in Kwinana, Westaustralien, unterzeichnet hat.Das Unternehmen TECHNOGRAFIT ist führend im Handel mit mineralischen Rohstoffen sowie im Verkauf und Vertrieb von Graphit in Europa. Geschäftsführer ist Dominik Georg Luh, er führt das Unternehmen in vierter Generation der Familie Luh, die bereits seit über 110 Jahren mit Graphit handelt.Wie wichtig nachhaltige Lieferketten für EcoGraf sind, zeigt sich darin, dass TECHNOGRAFIT nach der internationalen Standard-Norm ISO 14001 für effektives Umweltmanagement zertifiziert ist.TECHNOGRAFIT wird als Rohmaterial Graphitkonzentrat aus mehreren vorqualifizierten Quellen für die schrittweise Entwicklung von sphärischem EcoGraf-Graphit liefern, entsprechend den von EcoGraf genannten Angaben.- Die Rohstoffpreise werden auf den aktuellen Weltmarktpreisen basieren.- Die Rohstoff-Tonnage soll bis zu 10.000 Tonnen betragen und ab 2023 bis auf 40.000 Tonnen gesteigert werden.- Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 5 Jahre und kann einvernehmlich um weitere 5 Jahre verlängert werden.- TECHNOGRAFIT wird EcoGraf beim Verkauf des Batteriegraphits unterstützen, ebenso bei Produktentwicklungsprogrammen mit voraussichtlichen Kunden und beim Verkauf von Feinmaterial als Nebenprodukt für höherwertige Kohlenstoffmärkte.- Eine verbindliche Vereinbarung soll voraussichtlich bis zum 30. Juni 2020 abgeschlossen werden.Der Abschluss dieser Vereinbarungen zur Lieferung von Graphitrohstoffen ist für das Unternehmen ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Finanzierung und Entwicklung seiner hochmodernen Reinigungsanlage für Batteriegraphit in Westaustralien. Geplant ist zunächst eine Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr. Wie bereits berichtet (siehe Meldung "Australische Regierungsbehörde stellt Unterstützung der Darlehensfinanzierung für westaustralische Batteriegraphit-Anlage in Aussicht" vom 3. März 2020) hat Export Finance Australia bestätigt, dass es vorbehaltlich einer detaillierten Bewertung des Projekts eine Darlehensfinanzierung der 72 Millionen US-Dollar teuren Entwicklung in Aussicht stellt.Für den Finanzierungsprozess von Kwinana liegt ein detailliertes Fördermodell vor, dass die Bedingungen für ein Fremdfinanzierungspaket in Höhe von 35 Millionen US-Dollar enthält, was etwa 50 % der gesamten Baukosten entspricht.Die Anlage in Kwinana wird die erste ihrer Art au?Ÿerhalb von China sein und eine neue Versorgung mit qualitativ hochwertigem und wettbewerbsfähigem gereinigtem sphärischen Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt bieten.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit.Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist jetzt über folgenden Link online abrufbar: Fly through videoAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.