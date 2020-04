EZB: Gold & Devisen KW14 & Quartal

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zum konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 3. April 2020. Diese umfassen diesmal die Quartalszahlen.Somit ergab sich im Vergleich zur vorherigen Woche keine Veränderung der Position Gold und Goldforderungen. Im Quartal jedoch stiegen die Goldbestände um etwa 39,3 Milliarden Euro, was laut Angaben der EZB quartalsweise Neubewertungsanpassungen widerspiegeln soll.Die Nettoposition in Fremdwährungen wuchs um 15,4 Milliarden Euro auf 434,3 Milliarden Euro, was größtenteils US-Dollar-Liquiditätsoperationen zuzuschreiben ist. Aufgrund quartalsweiser Anpassungen von Assets und Verbindlichkeiten ergab sich eine Zunahme von 5,8 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de