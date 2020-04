USA & Europa hoffen auf Pandemie-Höhepunkt nächste Woche

Zum dritten Tag in Folge blieb der Goldpreis in Asien mit den Entwicklungen der Aktien synchronisiert, so Investing.com . Die beiden Preise bewegen sich normalerweise in entgegengesetzte Richtungen. Der Goldpreis stieg leicht in Erwartung des Fed-Protokolls vom 15. März.Das Protokoll deutete an, dass die Offiziellen sich den möglichen Auswirkungen von COVID-19 bewusst waren, als sie damals entschieden, den Leitzins nahe null zu senken und das Anleihekaufprogramm wiederaufzunehmen. Einige Investoren schlugen zeitgleich eine positive Note für Gold an, da erwartet wird, dass die Pandemie nächste Woche einen Höhepunkt in den USA und dem Vereinigten Königreich erreichen soll."Die USA und Europa hoffen, dass die Modelle, die andeuten, dass nächste Woche die schlimmste bezüglich neuer Virusinfektionen sein wird, richtig liegen und dass die Kurve bis dahin ihren Höhepunkt erreicht haben wird", erklärte Jim Wyckoff von Kitco.© Redaktion GoldSeiten.de