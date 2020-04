Ray Dalio hält Bargeld noch immer für "Müll"

Während Investoren in diesen unsicheren Zeiten zum Bargeld flüchtet, erinnert Ray Dalio daran, dass Bargeld noch immer "Müll" im Vergleich zu Assets wie Gold sei, berichtet Kitco News . Eine Frage, die ihm gestellt wurde, lautete: "Vor einigen Monaten meinten Sie noch, dass Bargeld Müll sei. Doch nun ist Bargeld König. Wie kann das sein?"Dalio beantwortete diese Frage bereitwillig und meinte, dass sich seine Meinung nach dem Ausbruch von COVID-19 nicht verändert habe. "Als der Virus einschlug und er negative Auswirkungen auf Erträge und Bilanzen hatte, brachen die Assetwerte ein, was Bargeld vergleichsweise attraktiv erscheinen ließ. Doch was taten die Zentralbanken? Sie erschufen tonnenweise Bargeld", erklärte er.Dalio sieht Wert in Vermögenswerten wie Gold und Aktien: "Ich denke noch immer, dass Bargeld im Vergleich zu anderen Alternativen Müll ist, vor allem diejenigen, die ihren Wert beibehalten oder während reflationärer Zeitspannen an Wert gewinnen (z.B. Gold und einige Aktien)", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de