Japans Wirtschaft erwartet eine rekordträchtige Kontraktion

Selbst mit einem rekordträchtigen Anreizpaket bewege sich Japans Wirtschaft auf eine Rekordkontraktion von 25% in diesem Quartal zu, so berichtet Yahoo Finance . Der japanische Premierminister Shinzo Abe hatte kürzlich den nationalen Notstand in Tokio, Osaka und anderen Teilen des Landes ausgerufen.Der Aufruf, zu Hause zu bleiben, solle die Verbraucherausgaben im Vergleich zum vorherigen Quartal um 25% einbrechen lassen, so meinen Volkswirtschaftler von Goldman Sachs, Naohiko Baba und Yuriko Tanaka. Außerdem erwarte man, dass die Landesexporte im Quartal um 60% zurückgehen sollen."Wir erwarten jedoch, dass die Ankündigung eines Notstandes das Verhalten von Einzelpersonen, Unternehmern und Veranstaltern bedeutungsvoll verändern wird. Wir erwarten eine Veränderung der Verhaltensweise, einschließlich zunehmender Unternehmensstilllegungen und dass die Leute zunehmend darauf verzichten, Aktivitäten draußen nachzugehen", so schrieben die beiden.© Redaktion GoldSeiten.de