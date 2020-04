Palladium am Widerstand gescheitert

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Industrie- und Edelmetall Palladium fiel nach der dynamischen Rally bis knapp 2.900 USD je Unze rasant in sich zusammen und korrigierte auf 1.490 USD. Beinahe 50 % Verlust innerhalb kürzester Zeit und doch folgte daraufhin eine nicht minder imposante Erholung in den Widerstandsbereich von 2.200 bis 2.300 USD. Dort übernahmen seither die Bären wieder den Preis und es scheint, als könnte nochmals eine Abwärtswelle bis 2.000 bzw. rund 1.600 USD erfolgen. Unterhalb von 2.400 USD bleibt dieses Szenario zu favorisieren.Oberhalb von 2.400 USD dürften die Bullen weitere Schubkraft erfahren können, sodass im weiteren Verlauf mit einer nochmaligen Attacke in Richtung von 2.900 USD zu rechnen wäre. Wir werde Palladium in den kommenden Tagen/Wochen engmaschig beobachten, um zeitnahe Updates zu liefern. In diesem Sinne frohe Ostern und bleiben Sie gesund!© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.