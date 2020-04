Gold als sicherer Hafen - Preis steigt weiter

Aufgrund zunehmend schlechter Wirtschaftsdaten strömten die Investoren zum gelben Edelmetall, während die Pandemie weiterhin Volkswirtschaften weltweit trifft, so berichtet Investing.com . Das wirtschaftliche Leid, das von der Pandemie verursacht wurde, ist positiv für Gold, da es in Zeiten von Unsicherheit an den Aktienmärkten als sicherer Hafen fungiert."Die US-Aktien verzeichneten starke Schwankungen und die Leute, die diese Art von Entwicklungen nicht verdauen können, strömen weiterhin zu Gold", so Phil Streible von Blue Line Futures. Vor dem Hintergrund rekordträchtiger Arbeitslosenzahlen kündigte die Federal Reserve zudem ein Stimulus-Paket über 2,3 Billionen Dollar an.Analysten von UBS meinen, dass die deflationäre Wirkung von COVID-19 einen Gegenwind für Gold darstelle. "Doch dieser Trend sollte sich im zweiten Halbjahr 2020 umkehren, wenn politische Reaktionen von Regierungen und Zentralbanken Boden gewinnen. Angeführt durch Fed-Lockerung erwarten wir nun, dass die US-Realzinsen tiefer ins Negative sinken und vielleicht sogar die Tiefs nach der Weltfinanzkrise testen", fügten sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de