Zentralbanken werden 2020 Nettokäufer von Gold bleiben

Die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) erhöhten dieses Jahr ihre Goldreserven und wurden somit zum weltweit drittgrößten Goldkäufer in den ersten beiden Monaten 2020, so geht aus den Daten des World Gold Councils (WGC) hervor. Insgesamt erwarben die UAE im Januar 5,9 Tonnen, wie die Khaleej Times berichtet."Wir werden oft gefragt, ob die Zentralbankennachfrage nachhaltig bleiben wird. Die beiden letzten Monate haben klar angedeutet, dass Gold weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Devisenreserven bleibt, trotz hoher Nachfrageniveaus in den letzten Jahren. Doch wie allen anderen wird die kürzliche Marktinstabilität und Unsicherheit der Fokus der Zentralbanker sein", so Krishan Gopaul vom WGC."Während wir glauben, dass die Zentralanken 2020 Nettokäufer bleiben werden, so halten wir es für möglich, dass wir nicht allzu viele Käufe wie in den letzten zwei Jahren verzeichnen werden", fügt er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de