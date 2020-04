China: Goldschmucknachfrage bricht ein

Starke Kontraktionen der Goldimporte wichtiger Verbraucher deuten darauf hin, dass die Goldschmucknachfrage ramponiert wurde, meint Capital Economics laut RT.com . Laut Rohstoffstratege Alexander Kozul-Wright brachen die Goldimporte im Jahresvergleich in den ersten zwei Monaten des Jahres um 50% ein.Er meinte zudem, dass es keine deutliche Erholung der Goldschmucknachfrage erwarte, da der Goldpreis gegenüber dem chinesischen Yuan stark bleibe und die Verbraucher Chinas verhalten blieben, während sich das Land von der Pandemie erholt."Nichtsdestotrotz könnten die chinesischen Goldimporte in der zweiten Jahreshälfte ein Comeback verzeichnen, angenommen das Wirtschaftswachstum nimmt weiterhin an Fahrt auf und die Haushalte tätigen wieder Ausgaben", fügte er hinzu."Unserer Meinung nach wird der Goldpreis nur fallen, sobald die weltweite Ausbreitung von COVID-19 entschieden unter Kontrolle gebracht wurde", so Kozul-Wright. Laut Capital Economics könnte Gold das Jahr bei 1.600 Dollar je Unze beenden.© Redaktion GoldSeiten.de