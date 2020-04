Goldpreis bei 2.000 Dollar Anfang 2021 wäre keine Überraschung

Der Goldpreis ist beinahe auf ein 8-Jahreshoch gestiegen und dies sei erst der Anfang, so meint Peter Grosskopf von Sprott Inc. laut Kitco News . Deshalb sollten Investoren ein Auge auf die langfristige Prognose des gelben Edelmetalls werfen. In einem Telefon-Interview erklärte Grosskopf, dass die Zukunft des Goldmarktes derzeit rosig aussehen würde."Investoren sollten Gold weiterhin als eine Währungseinheit oder Kaufkraft betrachten, die ihren Wert gegenüber anderen Assets halten kann", meinte er. "Gold hat sich im letzten Monat gut verhalten. Die technischen Daten zeigen, dass sein Aufwärtstrend kurz-, mittel- und langfristig erhalten bleiben wird", so Grosskopf. "Anfang nächsten Jahres könnten wir einen Preis über 2.000 Dollar je Unze erwarten. Das ist im aktuellen Umfeld keine Überraschung."Während zudem prognostiziert wird, dass die Goldnachfrage steigen soll, so meint Grosskopf, dass potenzielle Investoren scharfsinniger sein müssen, wenn es um das gelbe Edelmetall geht. Ein großes Problem, das in den letzten Wochen am Goldmarkt aufkam, ist physische Nachfrage versus Papiermarkt.Sollten Investoren darum besorgt sein, an physisches Gold zu kommen, so empfiehlt Grosskopf allokierte Fonds. Diese hätten zwar ein höheres Premium, man müsse sich jedoch nicht um Lieferprobleme sorgen.© Redaktion GoldSeiten.de