Silber: Zwischenrally an wichtiger Hürde

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen wieder nach oben, nachdem im März ein Tief bei 11,60 USD ausgebildet wurde. Die Notierungen konnten aus dem steilen Abwärtstrend dabei nach oben ausbrechen, blieben aber unter der Hürde bei 15,56 USD.Es bietet sich die Chance, die Erholung weiter auszudehnen, nachdem bereits an den Vortagen eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau gelang. Geht es über 15,56 USD hinaus, wird der Weg bis 16,22-16,48 USD wieder relativ frei. An dieser starken Widerstandszone kann ein Rücklauf anstehen. Bildet Silber einen direkten Pullback aus, dürfte bei 14,25 USD eine Erholung möglich werden.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG