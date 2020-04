Coronavirus führt zu Minenstilllegungen

Der Coronavirus stellt ein Risiko für viele wichtige Minenoperationen dar, so schreibt Marin Katusa auf seiner Webseite . Auf der ganzen Welt wurden Minen geschlossen, entweder durch Regierungsmandat oder durch das Unternehmen selbst. Der Dominoeffekt der Minenstilllegungen wird immens sein.Beispielsweise macht die Bergbaubranche in Namibia etwa 25% des Landeseinkommens aus und dort wurde die gesamte Minenbranche stillgelegt. Auch First Quantum befindet sich aufgrund des Virus in ernsthaften Schwierigkeiten. Das Unternehmen hat derzeit ausstehende Verbindlichkeiten von mehr als 11 Milliarden Dollar, während es einen Marktanteil von 5 Milliarden Dollar besitzt. Die größte operierende Mine des Unternehmens, Cerro Panama, wurde letzte Woche aufgrund des Virus inaktiv.Katusa erwartet jedoch noch weitere Stilllegungen. Aufgrund der Natur ihrer Operationen wurden Edelmetallminen am härtesten getroffen; wobei unterirdische Minen härter getroffen wurden als oberirdische Minen.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de