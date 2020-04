USA: Silberproduktion der Bergbaubranche Januar 2020

Kürzlich gab das US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut der Vereinigten Staaten, die aktuellen Zahlen zur Silberproduktion der US-Bergbaubranche per Ende Januar 2020 bekannt. Diesen Angaben zufolge produzierte man im Januar 2020 insgesamt 81.000 Kilogramm Silber.Durchschnittlich förderte man 2.610 Kilogramm Silber am Tag, 5% mehr als 2.490 Kilogramm im Dezember 2019 und praktisch unverändert im Vergleich zu Januar 2019.Der durchschnittliche von Engelhard Industries realisierte Silberpreis belief sich im ersten Monat des Jahres auf 17,98 Dollar je Unze, 5% mehr als im Dezember und 15% mehr als im Januar des letzten Jahres.© Redaktion GoldSeiten.de