Goldsource Mines: Weiteren Mineralfund in Eagle Mountain, Toucan

Bohrloch-NrVon Bis GebohrtAu

. (m) (m) er (g/t)

Abschn(3)

(1) itt

(m)

(2)

EMD20-102 21,0 87,0 66,0 1,35

Einschl. 79,5 87,0 7,5 9,19

EMD20-103 67,5 84,0 16,5 0,88

Einschl. 73,5 84,0 10,5 1,16

EMD20-104 0,0 7,5 7,5 0,40

19,5 22,5 3,0 0,70

36,0 37,5 1,5 1,12

102,0105,03,0 0,71

EMD20-105 36,0 37,5 1,5 0,50

46,5 82,5 36,0 2,10

Einschl. 46,5 66,0 19,5 3,76

und 51,0 54,0 3,0 17,71

und 79,5 82,5 3,0 1,76

Bohrloch-,Von Bis Gebohrter/bepAu Durch Anmerkung

Schürfgra (m) (m)robter (g/ andere

ben- oder Abschnitt t) Unterneh

Proben-Nr (m) (2) men

. (1) beprobt





EM018 15,022,57,5 0,50GSR Diamantbohrloch

(1997)



EM019 8,5 37,629,1 0,51GSR Diamantbohrloch

(1997)



Einschl. 8,5 11,02,5 0,70GSR

und 24,237,613,4 0,78GSR

Historisch0,0 6,0 6,0 0,70IAMGOLD Erneut beprobt und

er untersucht,

Stollen 2006



15,037,022,0 19,3IAMGOLD Hochgradige Proben

0 im

Erzgang



Grube A 0,0 26,526,5 2,39IAMGOLD Beprobte

historische

Oberflächenanlagen



Bach-Ausbi0,0 3,5 3,5 9,38IAMGOLD Ausbiss-Proben

ss

1



Bach-Ausbi0,0 3,0 3,0 3,32IAMGOLD Ausbiss-Proben

ss

2



Grube Telf22,031,89,8 1,00IAMGOLD Beprobte

ord historische

North Oberflächenanlagen





52,060,08,0 0,60IAMGOLD

TRC18-003 34,042,08,0 0,90Goldsourc2018 ausgehobener

e Schürfgraben



Einschl. 34,036,02,0 2,10Goldsourc

e

VANCOUVER, 14. April 2020 - Goldsource Mines Inc. (Goldsource oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Bohrergebnisse aus dem Zielgebiet Toucan (Toucan) bekannt zu geben, das in dem in Nord-Süd-Richtung streichenden strukturellen Korridor Salbora-Powis (ca. zwei Kilometer lang) liegt, der an das Goldprojekt Eagle Mountain (Eagle Mountain) in Guyana, Südamerika, angrenzt. Die ersten Ergebnisse stammen aus vier Kernbohrlöchern (694 Meter), die in Verbindung mit den historischen Daten (siehe unten) nahe legen, dass der Mineralfund von Toucan zunächst einen Umfang von 250 Meter Länge und 20-40 Meter Breite hat, in Streichrichtung und in der Tiefe offen ist und eventuell mit dem vor kurzem gemeldeten Fund in Powis, 600 Meter südlich, verbunden ist (siehe beigefügte Zahlen).Yannis Tsitos, der President, merkte dazu wie folgt an: Seit der Entdeckung und der Abgrenzung der Lagerstätte Salbora konzentriert sich das Unternehmen auf den Vergleich geophysikalischer Anomalien mittels der induzierten Polarisation und des spezifischen Widerstands (Sulfide und silifizierte Zonen) mit den historischen Explorationsergebnissen, um die Bohrziele zu priorisieren. Diese Arbeiten haben uns zum Zielgebiet Toucan geführt, das einen ersten Bohrlochabschnitt über 66 Meter mit einem Gehalt von 1,35 g/t Gold in Bohrloch EMD20-102 und einen Abschnitt über 36 Meter mit einem Gehalt von 2,1 g/t Gold in Bohrloch EMD20-105 aufweist. Toucan umfasst einen historischen Explorationsstollen mit einem Gehalt von 19,3 g/t Gold über eine Länge von 22 Metern (im Erzgang). Die neuen Bohrergebnisse bestätigen die Kontinuität der Goldmineralisierung unterhalb des historischen Stollens und der angrenzenden flachen historischen Schürfgräben in der Nähe. Vor der Aussetzung der Arbeiten am 6. April aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Pressemitteilung vom 6. April 2020) wurden in Salbora und Powis mehrere zusätzliche Bohrlöcher gebohrt, und die ersten Bohrergebnisse für das Zielgebiet Friendly gingen ein. Diese Ergebnisse werden nach Bearbeitung im Laufe der nächsten sechs Wochen vorgestellt.Die besten Ergebnisse dieser Pressemitteilung betreffen das Bohrloch EMD20-102, in dem 66,0 Meter mit einem Gehalt von 1,35 Gramm Gold pro Tonne (g/t) durchteuft wurden, und das Bohrloch EMD20-105, in dem 36,0 Meter mit einem Gehalt von 2,10 g/t Gold durchteuft wurden. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Ergebnisse (nicht reduziert, unverwässert):Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.(1) EMD definiert selbst gebohrte Diamantkernbohrlöcher.(2) Die wahren Mächtigkeiten liegen zwischen 70 und 90 % der gebohrten Mächtigkeiten.(3) Mindesterzgehalt von 0,3 g/t Au.Die gesamte Probenaufbereitung und alle geochemischen Analysen wurden von Actlabs Guyana Inc. in Georgetown, Guyana, durchgeführt.Geologisch betrachtet ist der Fund von Toucan von brekzischen und silifizierten Strukturen innerhalb mafischer vulkanischer und granitoider Verbände beherrscht. Die Goldmineralisierung befindet sich in subvertikalen silifizierten Zonen mit chlorit- und pyritgefüllten Brekzien. Toucan verläuft entlang eines Nord-Süd-Korridors, der durch Salbora, 1,0 Kilometer nördlich (siehe beigefügte Zahlen) und Powis, 600 Meter südlich, führt. Die geophysikalischen Untersuchungen deuten auf semi-kontinuierliche Sulfid-Anomalien über weite Teile dieses zwei Kilometer langen Nord-Süd-Korridors hin. Die Brekzienstrukturen und die Silifizierung mit blasigem Pyrit, der goldhaltig ist, sind Merkmale, die sowohl auf Salbora wie auch auf Toucan zutreffen.- Bau eines Explorationsstollen in den 1940er-Jahren, vermutlich durch Anaconda Mining Company. Der Stollen wurde 2006 durch IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) erneut beprobt und untersucht.- Im Jahr 1997 bohrte Golden Star Resources (GSR) zwei Bohrlöcher in Toucan in der Nähe des historischen Stollens (siehe nachstehende Tabelle). Ein Teil des Kerns liegt noch vor und wurde 2008 von IAMGOLD erneut untersucht.Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Ergebnisse aus den vorgenannten historischen Ergebnissen (nicht reduziert, unverwässert) in Toucan zusammen. Das Unternehmen behandelt die historischen Schätzwerte der mineralisierten Bohrabschnitte und anderer Probenabschnitte von GSR oder IAMGOLD nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven, hat diese nicht überprüft und stützt sich nicht auf diese. Das Unternehmen verwendet diese Werte derzeit lediglich zur Unterstützung seiner Erkundungsbohrungen (siehe beigefügte Zahlen), plant jedoch zukünftige Arbeiten zur weiteren Überprüfung der historischen Ergebnisse.Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.(1) Die wahren Mächtigkeiten variieren je nach Neigung des Abschnitts.(2) Mindesterzgehalt von 0,3 g/t Au.Bei den historischen Arbeiten konzentrierten sich beide Unternehmen auf die Lagerstätte Eagle Mountain, da diese oberflächennah Potenzial für in großen Mengen abbaubare Mineralien mit kleineren höhergradigen Zielgebieten wie Toucan aufweist, die weniger prioritär sind. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die jüngsten Funde in Salbora, Powis und nun auch Toucan das Potenzial aufweisen, den Ressourcenbestand in Eagle Mountain erheblich zu erweitern und insbesondere den durchschnittlichen Erzgehalt der Gesamtressource zu erhöhen. Diese Mineralfunde dürften das Unternehmen dabei unterstützen, seine kritische Ressourcenmasse zu erreichen, und haben möglicherweise einen großen positiven Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit seiner laufenden Vormachbarkeitsstudie.In den nächsten neun Monaten plant das Unternehmen unter der Voraussetzung, dass die COVID-19-Beschränkungen in Guyana aufgehoben werden, die Durchführung von drei Bohrungen zur weiteren Expansion und von Infill-Bohrlöchern über 5.000 - 7.500 Meter in Eagle Mountain, einschließlich der Erweiterungen von Salbora, Powis, Toucan, des Zielgebiets Friendly und der Goldlagerstätte Eagle Mountain.Angesichts einer minimalen monatlichen Burn Rate während der COVID-19-Betriebsunterbrechung, Barmitteln von C $ 7,7 Millionen und keinerlei Schulden in der Bilanz ist Goldsource hervorragend aufgestellt, um das Projekt Eagle Mountain unter diesen schwierigen Marktbedingungen weiter voranzubringen, um eine aktualisierte Ressourcenschätzung vorzulegen, welche die laufende Vormachbarkeitsstudie für das Projekt stützt.Der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte für diese Pressemitteilung ist N. Eric Fier, CPG, P.Eng, Executive Chairman und Chief Operating Officer von Goldsource, der den Inhalt geprüft und genehmigt hat. Goldsource Mines Inc. (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das aggressiv an der Entwicklung seines zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Eagle Mountain Saprolit- und Hartgestein-Goldprojekts in Guyana, Südamerika arbeitet. Von 2016 bis 2017 führte das Unternehmen im Rahmen einer Garvitations-Pilotanlage Tests der reinen Gravitations-Goldproduktion sowie der Trocken- und Nass-Tagebautechnik durch. Goldsource konzentriert sich nun auf die Erweiterung der Goldressourcen und die Erstellung von Folgestudien zur Entscheidungsfindung über eine groß angelegte Goldproduktion in Eagle Mountain. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das sowohl bei der Exploration und Entdeckung als auch bei der Projekterrichtung Erfolge vorweisen kann.Ioannis (Yannis) Tsitos, PresidentGoldsource Mines Inc.Weitere Informationen erhalten Sie über:Goldsource Mines Inc.Ansprechpartner:Yannis Tsitos, PresidentFred Cooper, Investor RelationsTel: +1 (604) 694-1760Fax: +1 (604) 357-1313gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)E-Mail: info@goldsourcemines.comWebsite: www.goldsourcemines.com570 Granville Street, Suite 501Vancouver, British Columbia V6C 3P1Vorsorglicher Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne von Goldsource, den Zeitplan und die Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens bei Eagle Mountain, einschließlich dem Gebiet um Salbora, sowie Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung, die sich anhand der Ergebnisse aus den Probenahmen und Bohrungen ableiten lassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten; Genauigkeit von Analyseergebnissen und Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen; Verfügbarkeit von Fachkräften; Zeitpunkt und Umfang von Investitionen; Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste; sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten und die Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; die Unsicherheiten im Hinblick auf Ressourcenschätzungen; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; die Verfügbarkeit von Finanzmittel; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!