Avalon Advanced Materials: Neuigkeiten aus dem Unternehmen und skizziert seine Pläne für Sommerexploration

Toronto - Avalon Advanced Materials Inc. (TSX: AVL und OTCQB: AVLNF) (Avalon oder das Unternehmen) ist erfreut, über seine aktuellen Aktivitäten zu informieren. Das Unternehmen hat sein Büro aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend geschlossen. Die Belegschaft arbeitet derzeit in eingeschränktem Umfang aus dem Homeoffice und wird die Projektarbeiten im Feld wieder aufnehmen, sobald dies aus Sicherheitsgründen möglich ist. Zwischenzeitlich wird an der Projektplanung und an den Genehmigungsverfahren weitergearbeitet.Das Unternehmen hat am 9. April seinen Quartalsbericht sowie die dazugehörigen Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung (Managements Discussion & Analysis/MDA) für die sechs Monate zum 29. Februar 2020 eingereicht. Diese Unterlagen können unter www.avalonadvancedmaterials.com/investors/regulatory_filings/ eingesehen werden. Das Working Capital des Unternehmens belief sich zum Quartalsende auf rund 1,2 Millionen Dollar. Seither wurden die Ausgaben reduziert, um während der aktuellen Phase der eingeschränkten Betriebstätigkeit Kapitalreserven zu erhalten. Die Aktionäre werden ermutigt, sich über die aktuellen Fortschritte in den aktiven Projekten des Unternehmens im Detail in der MDA zu informieren.Die Prozessentwicklung im Lithiumprojekt Separation Rapids wird fortgesetzt, um das Verfahrensfließbild zu optimieren und neue Proben des Petalitprodukts für die Glaskeramikhersteller, die sehr an Avalons Produkt interessiert sind, anzufertigen. Ziel dieser Arbeiten ist es, ein Produkt mit einem hohen Reinheitsgrad herzustellen, während gleichzeitig die Gesamt-Verarbeitungskosten durch alternative Verarbeitungsmethoden gesenkt werden sollen. Zu diesen Methoden zählen unter anderem die sensorgestützte Erzabscheidung und die Dichtetrennung; beide Verfahren haben bis dato sehr vielversprechende Ergebnisse geliefert. Die Arbeiten finden zum Großteil in den Betriebsanlagen des Saskatchewan Research Council in Saskatoon statt. Das Unternehmen will in diesem Sommer eine größere Massenprobe für die weitere Verarbeitung gewinnen, um daraus auch größere Produktproben herstellen zu können, die den Kundenanforderungen entsprechen. Mit den daraus resultierenden Abnahmevereinbarungen könnte ein Beitrag zur weiteren Projekterschließung geleistet werden.Avalon plant in diesem Sommer außerdem die Reaktivierung seines Tantal-Cäsium-Projekt Lilypad. Das Projekt, an dem das Unternehmen sämtliche Schürfrechte besitzt, liegt in der Provinz Ontario, unweit von Fort Hope, im traditionellen Gebiet der Eabametoong First Nation. Zusätzlich zum weltweiten Bedarf an der Errichtung neuer Lieferketten für Cäsium ist auch noch ein weiteres Technologiemetall in den Blickpunkt des Interesses gerückt, dessen Versorgung aus konfliktfreien Quellen nur in begrenztem Maße gegeben ist: Tantal. Das Unternehmen will die vielversprechenden Ergebnisse aus seinen Arbeitsprogrammen der Jahre 2000 und 2001, bei denen es vor allem um die Entdeckung von Tantal ging, genauer untersuchen. Damals wurden enorm hohe Cäsiumwerte von bis zu 6,205 % Cs2O auf 1,70 Meter entdeckt, die allerdings nie weiterverfolgt wurden. Zusätzlich wurde in zahlreichen Pegmatitgängen mit Tantal-, Cäsium- und Lithiumvorkommen, die im Konzessionsgebiet zu finden sind, eine hochgradige Tantalmineralisierung von mehr als 0,10 % Ta2O5 entdeckt.Das East Kemptville Zinn-Indium-Projekt ist derzeit inaktiv, während das Unternehmen prüft auf Anfrage des Inhabers der Oberflächenrechte alternative Szenarien einer neuerlichen Erschließung. Eines dieser Szenarien ist die Aufarbeitung der Rückstände aus dem alten Minenbetrieb, um die darin verbliebenen Zinn-, Kupfer-, Zink- und Indiumanteile zu fördern und anschließend die Rückstände zu entsorgen, damit sich keine sauren Sickerwässer mehr ansammeln können.Avalon prüft weiterhin die Anwendbarkeit innovativer Extraktionsmethoden, mit denen Seltene Erden und andere Metalle aus sauren Sickerwässern aufgelassener Betriebsstandorte, wie z.B. dem ehemaligen Kohlebergbaubetrieb Will Scarlett im Süden von Illinois, rückgewonnen werden können und die im Sinne der Umwelthaftung eine entsprechende Altlastensanierung ermöglichen. Die ersten Ergebnisse aus den bisherigen Labortests sind vielversprechend und Avalon plant, sich an der Errichtung und am Betrieb einer Demonstrationsanlage zu beteiligen, um das Verfahren am Standort Will Scarlett aufzubauen, sofern eine Finanzierung aufgebracht werden kann. Letztendlich wird es darum gehen zu zeigen, wie mit dieser Technologie abgeschiedene Seltenerdmetalle deutlich kostengünstiger gewonnen werden können als mit der herkömmlichen Lösungsmittelextraktion, und dass es wirtschaftlich ist, Seltenerdmetalle auch aus geringer angereicherten Ressourcen, wie z.B. Bergbauabfällen, rückzugewinnen. Diese Technologie könnte an vielen solcher Standorte weitläufig zum Einsatz kommen. Avalon will sie versuchsweise auch an anderen stillgelegten Betriebsstandorten für Basis- und Edelmetalle in Kanada, wie z.B. East Kemptville, einführen.Daneben prüft das Unternehmen auch noch andere umwelttechnische Geschäftschancen in Zusammenhang mit der Extraktion von Wertstoffen aus Abfall, mit denen bereits in naher Zukunft entsprechende Erträge erzielt werden können. Die Unternehmensführung ortet in diesem Sektor enormes Wachstumspotenzial sowie gute Chancen für die Beschaffung von Kapital über zahlreiche Regierungsprogramme, die einer umweltfreundlichen Erschließung gewidmet sind, sowie über die steigende Zahl an internationalen Anlegern, die in eine nachhaltige Entwicklung investieren wollen.Der Regierung ist es außerdem ein Anliegen, sich für die Errichtung neuer Lieferketten für kritische Rohstoffe in Kanada einzusetzen. Avalon unterstützt auch weiterhin die Bemühungen der Politik, alle erforderlichen Änderungen auf regulatorischer Ebene vorzunehmen, um die Anerkennung von kritischen Rohstoffen als eigenständiger Teilbereich der Rohstoffbranche durchzusetzen. Die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden Engpässe bei der medizinischen Versorgung und bei den pharmazeutischen Produkten haben uns allen einmal mehr in Erinnerung gerufen, welche Risiken man eingeht, wenn man sich bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen ausschließlich auf internationale Lieferanten verlässt. Avalon Advanced Materials Inc. ist ein kanadisches Rohstofferschließungsunternehmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf nachhaltig produzierten Materialien für saubere Technologien. Das Unternehmen verfügt nun über vier fortgeschrittene Projekte, über die Investoren Zugang zu Lithium, Zinn und Indium sowie Seltenerdmetallen, Tantal, Cäsium und Zirkon erhalten. Avalon legt seinen Tätigkeitsschwerpunkt derzeit auf die Erschließung seines Lithiumprojekts Separation Rapids unweit von Kenora (Ontario). Daneben sondiert das Unternehmen eine Reihe von neuen Projektchancen, wie etwa die Reaktivierung des Tantal-Cäsium-Projekts Lilypad in Nordwest-Ontario, an dem das Unternehmen sämtliche Schürfrechte besitzt. Soziale und ökologische Verantwortung sind die Eckpfeiler des Unternehmens. 