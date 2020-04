Vizsla Resources Corp. startet US-Handel an der OTCQB unter dem Symbol VIZSF

Vancouver, 14. April 2020 - Vizsla Resources Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) ("Vizsla" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien am OTCQB Venture Market ("OTCQB") in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol "VIZSF" am 14. April 2020 in den Handel aufgenommen werden. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "VZLA" gehandelt."Der Handel an der OTCQB wird die Investorenbasis des Unternehmens sowohl in der Breite als auch für US-Anleger erweitern und Vizsla mit einem erhöhten Engagement und Liquidität in den Vereinigten Staaten ausstatten", sagte Michael Konnert, Präsident und CEO. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Handels an der OTCQB, die einen weiteren Schritt in Vizsla's Wachstum darstellt.Der OTCQB® Venture Market richtet sich an US-amerikanische und internationale Unternehmen im Frühstadium und in der Entwicklung. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Unternehmen einen Mindestangebotspreistest erfüllen, in ihrer Finanzberichterstattung aktuell sein und sich einem jährlichen Verifizierungs- und Managementzertifizierungsverfahren unterziehen. Die OTCQB Venture-Qualitätsstandards bieten eine solide Grundlage für Transparenz sowie die Technologie und Regulierung zur Verbesserung der Informationen und der Handelserfahrung für Investoren. Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten Bezirks 9.386,5 Ha Panuco im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von mehr als 75 km der gesamten Aderausdehnung, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tagestonnen, 35 km Untertageminen, Absetzanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.Der Distrikt enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit kieselhaltigem Vulkanismus und Krustenausdehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert ist.Michael Konnert, Präsident und CEOTel: (604) 838-4327E-Mail: michael@vizslaresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.BESONDERE ANMERKUNG ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", zu denen unter anderem Aussagen zu erwarteten Geschäftsplänen oder Strategien gehören können, ohne darauf beschränkt zu sein. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder es wird angegeben, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Vizsla wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen vorausblickenden Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, werden unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 26. Februar 2020 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden kann. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt, abgesehen von den gesetzlichen Bestimmungen, jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, Ergebnisse, zukünftiger Ereignisse, Umstände oder falls sich die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, oder anderweitig. Es kann nicht garantiert werden, dass sich vorausblickende Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf vorausblickende Aussagen zu verlassen.