Sprott: Derzeit sei ein sehr guter Zeitpunkt für Gold

Die Pandemie sorgte dafür, dass sich viele Investoren fragen, wo sie ihr Geld investieren sollten, so Investing News . Kanadischer Milliardär Eric Sprott hielt letzte Woche ein Webinar, in dem er einige Vorschläge machte.Zu Beginn beantwortete Sprott die Frage, ob es derzeit ein idealer Zeitpunkt sei, Gold zu erwerben. Er erklärte, dass 2000, als der Goldpreis bei 250 Dollar je Unze lag und auf seinem Weg zu 1.900 Dollar je Unze war, ideal gewesen sei. Doch aktuell sei ebenfalls ein "sehr, sehr guter Zeitpunkt, in Gold zu investieren.""Es war schon immer meine Meinung - und die anderer Goldenthusiasten - dass es Kräfte an der COMEX und der LBMA gibt, die den Goldpreis eingeschränkt haben", meinte er. "Doch der Grund dafür, dass ich das heute sage, ist die Tatsache, dass ich in den letzten Wochen erkannt habe, dass es eine physische Knappheit an Gold und Silber zu geben scheint."Sprott meint zudem, dass der Goldpreis 2020 auf bis zu 2.000 Dollar je Unze steigen könnte. "Glauben Sie mir, ich wäre am wenigsten überrascht darüber, sollte Gold dieses Jahr, wenn nicht im Frühjahr, auf 2.000 Dollar je Unze steigen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de