Haberkorn: Ein perfektes Umfeld für Gold bei 2.000 Dollar

Der Internationale Währungsfonds (IWF) erklärte über Nacht, dass die Pandemie dafür sorgen könnte, dass die Weltwirtschaft 2020 um bis zu 3% schrumpfen könnte; das wäre der größte Kollaps seit der großen Depression, wie Investing.com berichtet. Der Goldpreis war leicht rückläufig in Asien, nachdem Investoren die Risikostimmung auf Achterbahnfahrt brachten.Erfahrener Marktstratege bei RJO Futures, Bob Haberkorn, schlug eine positive Note an, als er mit CNBC in einem Interview sprach. "Es gibt eine Menge Sichere-Häfen-Käufe. Das spiegelt die Rezessions-/Depressionssorgen da draußen wider", meinte er."Die wirtschaftliche Prognose sieht ziemlich düster aus. Die US-Fed hat letzte Woche gerade 2 Billionen Dollar erschaffen und die anderen Zentralbanken auf der Welt tun dasselbe; die Zinsen befinden sich bei oder nahe null. Dort draußen gibt es eine Menge Sorgen und es ist das perfekte Umfeld, damit Gold in die Höhe und in Richtung 2.000 Dollar je Unze schießen kann."© Redaktion GoldSeiten.de