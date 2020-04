Goldpreis gewinnt an Boden; Vorarbeit für neues Rekordhoch?

Der Goldpreis stieg am Dienstag auf ein 7-Jahreshoch, so berichtet CNBC , während zunehmende Angst eines bevorstehenden Wirtschaftsabschwung weiterhin die Investoren vom Risiko wegtreibt. Das gelbe Edelmetall hat nun den Boden zurückgewonnen, den es während des anfänglichen Markt-Meltdowns verloren hatte.Dies, so Russ Mould von AJ Bell Investment, könnte vielleicht "Vorarbeit für eine Rückkehr auf ein Allzeithoch von 1.900 Dollar geleistet haben, das zuletzt im Herbst 2011 verzeichnet wurde." Gold profitiert tendenziell von Anreizmaßnahmen der Zentralbanken, die in den letzten Wochen zahlreich waren."Ich halte es für wichtig, jetzt zu sagen, dass der Wind derzeit wahrscheinlich zu Gunsten von Gold weht", so Rick Rule, Präsident und CEO von Sprott. Er meinte, dass sich viele Investoren fragen würden, warum Gold nicht auf die Liquiditätskrise reagiert habe, die andere Assetklassen in den letzten Wochen gequält hätte."Gold reagierte auf die Liquiditätskrise - die Leute, die Gold besaßen, hatten Liquidität und ihre Liquidität wurde ersucht. Sie mussten verkaufen, was ein Angebot hatte, und das umfasste Gold, um Liquidität zu steigern."© Redaktion GoldSeiten.de