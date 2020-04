Gold hält sich gut; IWF warnt vor düsterer Zukunft

Gold wurde nahe seines höchsten Handelsschlusses seit sieben Jahren gehandelt und ließ sich nach einem viertägigen Anstieg nicht unterkriegen, so berichtet BNN Bloomberg . Gleichzeitig warnt der Internationale Währungsfonds (IWF) vor einer durch das Virus provozierten Rezession, die schwerwiegender ausfallen soll als seit der Great Depression."Sollten sich die Prognosen des IWF als wahr herausstellen, könnten wir weitere fiskalpolitische und geldpolitische Unterstützung, schwächere Bilanzen, mögliche Währungsabwertung und einen Anstieg der Goldnachfrage beobachten können", so John Sharma von der National Australia Bank Ltd. "Das wird wahrscheinlich solide Unterstützung bieten."Das Edelmetall ist im bisherigen Jahr um 14% gestiegen, unterstützt durch rekordverdächtige Bestände der börsennotierten Fonds, die am Dienstag erneut stiegen. Bullion erwies selbst Widerstandsfähigkeit angesichts möglicher Lockerungen der Virus-Maßnahmen von europäischen Staatsoberhäuptern und einigen US-Staaten.© Redaktion GoldSeiten.de