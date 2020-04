EZB: Fremdwährung & Gold in 15. KW 2020

Die Europäische Zentralbank (EZB) gab vor kurzem die neusten Zahlen zum konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 10. April 2020 bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass sich im Vergleich zur vorherigen Woche keine Änderung der Position Gold und Goldforderungen ergab. Die Nettoposition in Fremdwährungen stieg jedoch um 1,7 Milliarden Euro auf nunmehr 346 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de