U.S. Mint stellt Produktion in West Point ein

Die Angebotsengpässe und Lieferschwierigkeiten am physischen Goldmarkt könnten sich weiter zuspitzen, dies berichtet u.a. Bloomberg Die US-Prägeanstalt U.S. Mint gab den Angaben zufolge gestern die vorübergehende Einstellung der Anlagemünzenherstellung bei einer bedeutenden Produktionsstätte bekannt. Die Produktion in West Point werde vorübergehend still gelegt.Als Grund nennt die Prägestätte die zunehmende Zahl von Coronafällen in Orange County, New York, und den Wunsch, die Angestellten zu schützen. Eine Prognose für die Dauer der Maßnahme wurde bisher nicht genannt.© Redaktion GoldSeiten.de