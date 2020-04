Bill Baruch: Gold sollte dieses Jahr auf 2.000 USD steigen; wie wird sich Silber verhalten?

In einem Interview mit David Lin von Kitco News sprach Bill Baruch, CEO von Blue Lines Futures jüngst über die aktuellen Entwicklungen an den Edelmetallmärkten und die Lage der US-Wirtschaft sowie das Vorgehen der Federal Reserve.Der Finanzexperte geht nach eigener Aussage davon aus, dass der Goldpreis in diesem Jahr auf 2.000 US-Dollar je Unze steigen wird. Er hoffe allerdings zunächst kurzfristig auf einen Rücksetzer auf 1.705-1.710 USD, als Wiedereinstiegsniveau. Sobald dann die eventuell etwas widerspenstige Marke von 1.800 USD überschritten werde, sollte es nicht lange dauern, bis 1.900 USD erreicht werden.Die entscheidende Frage für Baruch sei, ob Silber der Performance von Gold folgen könne. Für ihn habe dabei der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen als Indikator zentrale Bedeutung.© Redaktion GoldSeiten.de